Ekonomi Almanya Başbakanı Scholzun açıklamaları sonrası gaz fiyatları geriliyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya Başbakanı Scholz'un açıklamaları sonrası gaz fiyatları geriliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya'dan enerji ithalatını savunması fiyatlarda gevşemeye neden oldu. Avrupa'da dün günü megavatsaat başına 215 avrodan kapatan doğal gaz fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 10 azalarak 194 avroya düştü.

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Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Scholzun açıklamaları sonrası gaz fiyatları geriliyor
Foto/arşiv

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontrat fiyatı, pazartesi günü 345 avroyla tarihi seviyeleri görmüştü.

Nisan vadeli doğal gaz kontrat fiyatı bugün megavatsaat başına 205 avrodan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 11.30'da dünkü kapanış seviyesi olan 215 avroya göre yüzde 10 azalarak megavatsaat başına 194 avroya geriledi.

Rusya'dan doğal gaz alımının Avrupa tarafından yasaklanması ihtimali doğal gaz fiyatlarını yükseltiyordu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 7 Mart'ta Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirtmesi ve Rusya'dan enerji ithalatını savunması fiyatlarda gevşemeye neden oldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kış sonuna kadar yetecek LNG ithalatı yaptıkları yönündeki sözleri de Avrupa'da doğal gaz fiyatının düşmesinde rol oynadı.

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