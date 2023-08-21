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Ekonomi

Almanya ekonomisi için karamsar tahmin: Üçüncü çeyrekte de duraksayacak

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Alman ekonomisine yönelik görüşlerini paylaştığı raporda küresel talebin zayıf seyri ve yüksek faiz oranları nedeniyle ekonominin bu çeyrekte de duraksayacağı görüşüne yer verdi.

14:38 . 21/08/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bundesbank Alman ekonomisine yönelik görüşlerini paylaştığı raporda küresel talebin zayıf seyri ve yüksek faiz oranları nedeniyle ekonominin bu çeyrekte de duraksayacağı görüşüne yer verdi.


Alman ekonomisinin 'zayıf fazda' kalmaya devam ettiği belirtilen raporda "2023 yılının 3. çeyreğinde de büyüme büyük ölçüde yatay kalacak gibi görünüyor" ifadesi yer aldı.


Ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde ikinci kez çeyreklik bazda daralarak resesyona girmiş, 2. çeyrekte ise yatay seyretmişti.

Raporda enflasyonun zirve yapmış olabileceği ancak fiyat baskılarının yavaş hafiflediği ve tüketici fiyatlarındaki artışın yüzde 2'nin üzerinde beklenenden daha uzun süre kalması riskinin arttığına dikkat çekildi.


Açıklamada "enflasyon oranlarının yine de merkez bankaları tarafından hedeflenen oranların üzerinde daha uzun süre devam edeceği izlenimi oluştu. Özellikle devam eden yüksek ücret baskıları enflasyonu kontrol altına almayı zorlaştırabilir" ifadesine yer verildi.


Raporda özel tüketimin toparlanmaya başladığı ancak sanayide zayıflığın devan ettiği vurgulandı.






#Bundesbank
#Almanya
#Avrupa
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