Almanya ekonomisi için karamsar tahmin: Üçüncü çeyrekte de duraksayacak

Yerel seçimlere sayılı günler kala heykel açılışlarına devam eden CHP'li Kartal Belediyesi bu kez ilginç bir görüntüyle gündeme geldi. İlçede bulunan bir sokakta yapılan asfaltlama çalışması görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda, asfalt çalışması yapılırken bir aracın yerinden kaldırılmadığı görüldü. Gündem olan ilginç görüntülere, "Neyse ki arabanın üzerine asfalt dökmemiş", "Kırk yılda bir vatandaşa hizmet edecekleri tuttu onu da tam yapamıyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.