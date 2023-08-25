|
Ekonomi

Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte de yerinde saydı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülke ekonomisinde büyümenin kış döneminde teknik resesyonun ardından yılın ikinci çeyreğinde bir önceki kıyasla sabit kaldığını bildirdi.

11:36 . 25/08/2023 пятница
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Destatis’in nihai verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişmedi. Böylece Destatis, 28 Temmuz'da öncü verilerle açıkladığı yüzde 0 büyüme oranını teyit etmiş oldu.


Geçen yılın ikinci çeyreğine göre ise ülkenin GSYH’si yüzde 0,2 küçüldü.


Ülkede GSYH art arda üçüncü kez büyüme gösterememesi dikkati çekti.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmüştü.


Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Alman ekonomisi önceki iki çeyrekte yaşanan hafif düşüşlerin ardından baharda istikrara kavuştu.” ifadesini kullandı.


- Alman ekonomisinde yakın zamanda toparlanma beklenmiyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 21 Ağustos’ta ülke ekonomisindeki büyümenin üçüncü çeyrekte de yurt dışından gelen zayıf talep ve artan finansman maliyetleri nedeniyle yatay kalmasını beklediğini açıklamıştı.


Bundesbank'ın ekonomiye yönelik ağustos ayı raporunda, öncü tahminlerin Alman ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde sıfır büyüme kaydettiğine işaret ettiği belirtilerek, temmuz-eylül dönemi için de görünümün çok daha iyi olmadığı kaydedilmişti.


Yurt dışından gelen zayıf talep ve faiz artışlarıyla yükselen finansman maliyetlerinin ekonomiyi baskıladığı aktarılan raporda, "Almanya'nın ekonomik çıktısı muhtemelen üçüncü çeyrekte de büyük ölçüde değişmeden kalacak." denilmişti.


Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Almanya, bu yıl küçülecek tek G7 ülkesi olacak. Ülkede yüksek enerji fiyatları nedeniyle Alman şirketleri rekabet açısından dezavantajlı olmaya devam ediyor.


Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi Alman ekonomisinin daha fazla büyümesini zorlaştırıyor.


Öte yandan, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olan Çin'de de bu dönemde çok sayıda ekonomik sorun bulunurken, bu ülkeye yapılan ihracat düşüyor.

Almanya, 2023 yılının ilk yarısında Çin'e 53,4 milyar avro değerinde mal ihraç etti. Bu, 2022'nin ilk yarısına göre yüzde 9 daha az olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, ikinci çeyrekte de ekonomide büyümenin gerçekleşmemesi, Almanya'nın sadece geçici bir ekonomik gerileme mi yaşadığı, yoksa bunun kalıcı bir büyüme zayıflığıyla mı sonuçlanacağı sorusunu da gündeme getirdi.


Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Alman ekonomisinin 2027’ye kadar yılda sadece yüzde 0,4'e büyüyeceğini tahmin ederken, bunun da önceki uzun vadeli ortalama olan yüzde 1,3'ün sadece üçte biri olması dikkati çekiyor.




#alman ekonomisi
#Almanya
#destatis
2 часа(ов) назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ALES/3 ne zaman yapılacak 2023? ALES başvuru tarihleri