Almanya elektrikli kamyonlar için hızlı şarj ağı kuracak

Otomotiv piyasasını dönüştüren elektrikli araçlar yeni bir ekonomi yaratırken, hükümetin uygulamaya koyduğu 'Tasarruf Paketi'nin bu ekonomiyi daha da büyütmesi bekleniyor. Hem çevresel endişeler hem de yakıt maliyeti elektrikli araçlara olan talebi her geçen gün artırırken bugün artık elektrikli şarj istasyonları da yeni bir yatırım alanı oldu.