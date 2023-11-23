Almanya enflasyona endeksli federal tahvilleri sonlandırıyor

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Orta Koridor ticaret yolunun geliştirilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Gürcistan'ı Bulgaristan'a bağlayan ve İstanbul üzerinden gelen Orta Koridor ticaret yolunun geliştirilmesi için ilk kısmın faaliyete geçmesi gerekiyor." dedi. Lopez, Türkiye için devam etmekte olan 17 milyar dolarlık programa ek olarak, önümüzdeki 3 yıl içinde Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngördüklerini de belirtti.