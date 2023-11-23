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Ekonomi

Almanya enflasyona endeksli federal tahvilleri sonlandırıyor

Almanya’nın enflasyona endeksli tahvil ihraçlarını gelecek yıldan itibaren sonlandıracağı bildirildi. Almanya Finans Ajansından yapılan açıklamada söz konusu sonlandırmaya ilişkin herhangi bir neden belirtilmedi.

12:05 - 23/11/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Almanya Finans Ajansından yapılan açıklamada, 2024'ten itibaren enflasyona endeksli federal tahvil ile mevcut menkul kıymetlerin yeniden ihraç edilmeyeceği belirtildi.


Şu anda tedavülde olan enflasyona endeksli menkul kıymetlerin açık piyasada alınıp satılabilir olmaya devam edeceği bildirilen açıklamada, ülkenin toplam 66,25 milyar avro tutarında, kalan vadeleri 2,5 ile 22,5 yıl arasında değişen dört adet enflasyona endeksli tahvili bulunduğu aktarıldı.


Açıklamada, söz konusu sonlandırmaya ilişkin herhangi bir neden belirtilmedi.

Almanya, enflasyona endeksli tahvilleri ilk kez Mart 2006'da ihraç etmişti. Bu tahvillerde, enflasyon veya deflasyon düşük olduğunda getiriler normal tahvillerden daha düşük oluyor.


Son dönemdeki yüksek enflasyon ve artan faiz oranları, Alman hükümetinin faiz yükünün önemli ölçüde artmasına neden oldu.




#Almanya
#Enflasyon
#tahvil
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