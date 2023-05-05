Almanya fabrika siparişlerinde son üç yılın en büyük düşüşü

Kamu işçilerinin zam pazarlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş temsilcileri ile saat 14''te bir araya gelecek. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisine yaptığı yeni teklifin 12 bin TL olduğunu belirtip, kendi isteklerinin 15 bin lira olduğunu vurgulamıştı.