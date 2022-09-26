Ekonomi Almanya için bir korkutan uyarı da S&Pden geldi Resesyona gidiyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya için bir korkutan uyarı da S&P'den geldi: Resesyona gidiyor

Almanya'ya ilişkin kredi derecelendirme kuruluşu S&P raporunu yayımladı. Almanya'nın notu teyit edilirken ekonomisinin resesyona gittiğine yönelik işaretlerin arttığı da belirtildi. Almanya Merkez Bankası Bundesbank da enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini açıklamıştı.

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Almanya için bir korkutan uyarı da S&Pden geldi: Resesyona gidiyor
S&P'den Almanya için resesyon uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Almanya'nın kredi notunu teyit etti. Kuruluş, ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notunun AAA olduğunu, kısa dönem notunun ise A-1+ olduğunu duyurdu.

S&P analistlerinin yaptığı Almanya değerlendirmesinde ülkenin önümüzdeki birkaç ay içinde resesyona doğru ilerlediğini, GSYH'nin 2023 yılında yüzde 0,3 oranında daralma gösterebileceğini belirtti.

AB, ABD ve Çin gibi ülkelere en fazla ihracatı yapan Almanya'nın bu ülkelerdeki büyüme zayıflaması ve enerji gibi risklerin olduğunu ve bunun da Almanya ekonomisini etkileyebileceğini duyuran S&P "Almanya'nın zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, önemli net dış kreditör konumu, ılımlı kamu açıkları ve borç yükü, yeterli derecelendirme tamponu sağlamaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA MERKEZ BANKASI DA UYARMIŞTI

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) eylül ayı raporunda enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini açıklamıştı.

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FOTOĞRAF 7
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Almanya’da federal hükümetin enerji tasarrufu amacıyla aldığı karar çerçevesinde saat 22.00 ile 06.00 arasında aydınlatmalar kapatıldı.

Karara göre kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları, yerel saatle 22.00'den itibaren kapatılacak.
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Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.

Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek.
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Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek.

Belediye binaları, yönetim binaları, kütüphaneler ve müzeler gibi kamu alanlarında bu önlemlerden önce minimum sıcaklık 20 derece olarak belirlenmişti.
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Ayrıca mağazalarda ısı kaybını önlemek amacıyla kapılar kapalı tutulacak, kira sözleşmelerinde yer alan minimum ısıtma şartı 6 ay boyunca askıya alınacak, halka enerji tasarrufu yapma yöntemleri anlatılacak.

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Bugün uygulamaya giren ve 6 ay geçerli olacak bu önlemlerle hükümet gaz kullanımını yüzde 2 oranında azaltmayı amaçlıyor.

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Köln'ün şehir merkezinde yerel saatle 22.00'den sonra tabelalar ve kamu binalarının ışıklandırmalarının yanı sıra, binalara estetik amaçla yansıtılan ışıklar ve iş yerlerin vitrinlerinin ışıkları kapatılırken, sadece sokak lambaları açık bırakıldı.

Köln Belediyesinin aldığı bir kararla 9 Ağustos'tan itibaren tarihi Köln katedralinin ışıklandırması kapatılmıştı.
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Tasarruf önlemleri genişliyor: Almanya karanlığa büründü
Almanya'da, enerji tasarrufu sağlamak ve Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.
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