Almanya için korkutan uyarı: Resesyon ve çift haneli enflasyon bekleniyor

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik eylül ayı raporu yayımlandı.

Raporda, Alman ekonomisinin resesyona girdiğine dair artan işaretler olduğu belirtilerek, ekonomik faaliyetlerin sonbahar ve kış aylarında belirgin şekilde daralacağına işaret edildi.

Alman ekonomisine ilişkin beklentilerin giderek daha da "karamsar" hale geldiği aktarılan raporda, reel GSYH'nin temmuz-eylül döneminde bir miktar düşmesi ve düşüşün gelecek aylarda önemli ölçüde artmasının muhtemel olduğu vurgulandı. Raporda, Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak ortaya çıkan enerji krizi bunun ana nedeni olarak gösterildi.

Ekonomiye ilişkin görünümün son derece belirsiz olduğuna dikkati çekilen raporda, "Yüksek enflasyon, enerji arzı ve maliyetlerine ilişkin belirsizlik, sadece gaz ve elektrik yoğun sektör ve ihracat işlerini, yatırımlarını değil, buna bağlı özel tüketimi ve hizmet sağlayıcıları da etkilemektedir." denildi.

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Doğal gazda arz durumunun gelecek aylarda son derece gergin kalmasının beklendiği aktarılan raporda, diğer ülkelerden gaz teslimatı ve gaz depolarının dolu olmasına karşın kışın doğrudan gaz karnesi uygulamasından kaçınmak için hanehalkı tüketiminin önemli ölçüde azaltılması gerektiği vurgulandı.

Raporda, enflasyona karşı 9 avroluk toplu taşıma bileti ve akaryakıtta indirim gibi bazı hükümet destek önlemlerinin ağustos sonunda bitmesinin ardından enflasyonun gelecek birkaç ay içinde çift hanelere ulaşabileceğine işaret edildi.

ENERJİ KRİZİ

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğal gaz sevkiyat kapasitesini 27 Temmuz'da yüzde 20'ye düşürmüş, eylül ayı başında da tamamen durdurmuştu.

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Enerji ithalatında büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan, Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararı sonrası enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler, enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Alman hükümeti ise bu kış sanayi çarklarının dönmesi, elektrik temininin kesintiye uğramaması ve konutların ısınmasını garanti altına alabilmek için politikalar geliştirmeye çalışıyor.

Ülkenin enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu körüklerken, hanehalkı ve şirketler üzerindeki baskıyı da artırıyor.

Artan enerji ve gıda fiyatları, Almanya'da enflasyonun ağustosta yeniden yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 7,9'a çıkarak ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek oranı görmüştü.

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FOTOĞRAF 25 Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran yüksek enflasyon Avrupa'da tarihi rekorların kapısını da aralıyor. Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya'dan sonra İtalya'da da enflasyon rekor tazeledi. İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), İtalya'nın haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,2 ve yıllık bazda da yüzde 8 artarak, Ocak 1986'da kaydedilen yüzde 8,2'lik düzeyden bu yana kaydedilen en yüksek seviye çıktı. ISTAT açıklamasına göre, enflasyonun yüksek çıkmasında artan enerji maliyetleri ile gıda fiyatlarındaki yükseliş büyük rol oynadı. İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) verilerine göre, haziranda enflasyon yıllık bazda yüzde 10,2 oldu. Böylece ülkede enflasyon 1985 yılından, çekirdek enflasyon da yüzde 5,5 ile Ağustos 1993'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Sol koalisyon hükümetinin akaryakıt fiyatlarında başlattığı yardımın (litre başına 20 sentlik indirim) etkisiyle nisanda düşüş gösteren enflasyon, mayısta yüzde 8,7'ye çıktıktan sonra yükselişini bu ay da sürdürdü. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin Haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde Mayıs ayında yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 8,6’a yükseldi. Euro Bölgesi'nde enflasyon, Haziran'da aylık bazda ise yüzde 0,8'e ulaştı. Haziran'da enflasyonun ana itici gücü, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle keskin şekilde yükselen enerji ve gıda fiyatları oldu. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle fiyatları artan enerji ve gıda, Fransa'da enflasyonu 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE), fiyat artışlarına ilişkin haziran ayı öncü verilerini yayımladı. Buna göre, mayısta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 5,8'e çıkarak Haziran 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beklenti, enflasyonun haziranda yüzde 5,7'ye çıkması yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,7 arttı.



AB uyumlu TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,8 arttı, yıllık bazda da yüzde 5,8'den yüzde 6,5'e yükselerek rekor tazeledi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana ulaştı. Enflasyona ilişkin beklenti, mayısta yüzde 7,6'ya yükselmesi yönündeydi. Kanada İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, geçen ay yıllık enflasyonun, 1983'ün aynı dönemindeki yüzde 7,3 seviyesini geçtiği belirtildi. Açıklamada, yıllık enflasyonun yükselmesindeki en önemli faktörün benzin fiyatlarındaki artış olduğu belirtilerek, benzin fiyatlarının sadece mayıs ayında yüzde 12 arttığı, yıllık artışının da yüzde 48 olduğu bildirildi. Benzinden sonra en fazla gıda fiyatlarında artış yaşandığı, hanehalkının gıda faturalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttığı aktarılan açıklamada, gıda kategorisinde yenilebilir katı ve sıvı yağların maliyetinin yüzde 30 ile rekor düzeyde yükseldiği kaydedildi. ABD'de mayıs ayı itibarıyla enflasyon yüzde 8,3'ten 0,3 artarak yüzde 8,6 ile son 41 yılın zirvesine yükseldi. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı.



Piyasa beklentilerini aşan TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,3'lük artış göstermişti.



Benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışlar enflasyonu körükledi Enflasyon kabusu hızla yayılıyor: Bir ülkede daha son 36 yılın rekoru kırıldı Avrupa'da enflasyonun rekor tazelediği son ülke İtalya oldu. Mayıs ayında yıllık yüzde 6,8 olan enflasyon oranı, Ukrayna-Rusya savaşının enerji ve gıda fiyatlarına etkisiyle haziran ayında yıllık yüzde 8'e ulaştı. Euro Bölgesi'nde de enflasyon haziran ayında tarihi zirveye ulaştı. İşte enflasyonun rekor tazelediği ülkeler.. BiP'te paylaş

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EKONOMİ İspanya'da enflasyon rekor tazeledi: Son 37 yılın en yüksek seviyesinde