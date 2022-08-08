Ekonomi Almanyada enerji krizi kiraları da vuracak Milyonlarca kişi ödeme yapamayabilir uyarısı
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya'da enerji krizi kiraları da vuracak: 'Milyonlarca kişi ödeme yapamayabilir' uyarısı

Almanya’da Federal Kiracılar Birliği Başkanı Lukas Siebenkotten, artan enerji fiyatları nedeniyle milyonlarca kişinin ev kirasını ödeyememe duruma gelebileceğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Almanyada enerji krizi kiraları da vuracak: Milyonlarca kişi ödeme yapamayabilir uyarısı
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Siebenkotten, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarındaki artıştan özellikle alt gelir gruplarının etkileneceğini, hükümetin gaz için sonbaharda getirmeyi planladığı katkı payından ötürü bir ailenin yaklaşık 1000 avro ek maliyetle karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.

Bunu ödemek için çok sayıda kişinin zorluk çekeceğinin altını çizen Siebenkotten, “Gelecek yıl, büyük bir ek ödeme olacağından endişe ediyorum. Enerjide en yüksek fiyat artışları bu yıl gerçekleşti ve bu 2023'te hesaplanacak. Bu yılın sonunda 2021'in hesapları gelecek, bu nedenle yıl sonunda büyük bir ek ödeme olmayacak ancak 2023 gerçekten çok kötü olacak." ifadelerini kullandı.

"MİLYONLARCA İNSANDAN SÖZ EDİYORUZ"

Siebenkötter, gelirleri sosyal yardım alanların biraz üzerinde olduğu için bundan faydalanamayanların özellikle fiyat artışlarından etkileneceğini vurgulayarak, "Burada milyonlarca insandan söz ediyoruz." dedi.

Orta gelirli insanların da yüksek kira ücretleri ve pahalı enerji fiyatları sebebiyle zorluk çekeceğini belirten Siebenkötter, hükümeti "kira yardımı konusunda reform yapmaya" çağırdı.

Almanya'da panik havası: Enerji krizi ülkeyi vurdu
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Almanya'da kış aylarında olası bir enerji krizinin yaşanabileceği endişesiyle vatandaşlar şimdiden evlerine elektrikli ısıtıcılar almaya başladı.<br><br>
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Piyasa araştırma firması GFK'ye göre, Almanya'da 2022'nin ilk altı ayında 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldı. Satışların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttığına dikkat çekildi.
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Berlin'de elektrikli ürünler satan Eisen Doring mağazasının sahibi Frank Doring, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"son iki ayda elektrikli ısıtıcıların satışında büyük artış yaşandığını ve ellerindeki ısıtıcıların tükendiğini\" söyledi.
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Berlin'de elektrikli ürünler satan Eisen Doring mağazasının sahibi Frank Doring, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"son iki ayda elektrikli ısıtıcıların satışında büyük artış yaşandığını ve ellerindeki ısıtıcıların tükendiğini\" söyledi.
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HER ŞEY TÜKENDİ<br><br>Frank Doring, \"Isıtıcılar belki de eylül, ekim ya da kasımda gelir. Hiçbir şirket teslimatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söyleyemez. Çünkü her şey tamamen tükendi. En büyük sorun da bu. Herkes elektrikli ısıtıcı almak istiyor çünkü gaz yoksa ev soğuk demektir.\" dedi.
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Elektrikli ısıtıcı arayan müşterilerden Petra, Alman hükümetinin enerji tüketiminin azaltılmasını istemesinden sonra, \"gaz tedarikinin azalması ya da fiyatının daha da artması durumunda daha çok elektriğe bel bağlamak zorunda kalmaktan endişe duyduğunu belirtti.
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Petra, \"Korkum şu ki sorunlar yaşanacak. Isıtıcım olmazsa ve biri sağlık sorunları yaşarsa, en azından sıcak bir banyo gerekecek. Belki ileride sıcak suyla duş alamayacağız. İşte bu yüzden acilen bir elektrikli ısıtıcıya ihtiyacım var.\" diye konuştu.
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PARANIZ VARSA ALIN<br><br>Almanya'da öğrenci olan Jason da elektrikli ısıtıcı alıp almayacağı sorulduğunda, \"Herkesin bunu almaya parası yok. Ama paranız varsa, alın.\" dedi.
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KARNEYLE GAZ<br><br>Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan olan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının \"teknik nedenlerden ötürü\" azaltılması üzerine, petrol ve doğal gaz uzmanı Thomas O'Donnell, \"Bu kış muhtemelen doğal gazda yüzde 30 eksiğimiz olacak. Bu da herkesin gaza ulaşamayacağı ve karneyle dağıtım olacağı anlamına geliyor.\" açıklamasında bulundu.
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O'Donnell, \"Tüketiciler etkisini hissedecek. Halihazırda Berlin'de ya da Almanya'da termostatların 22 santigrat dereceden 17'ye, belki daha düşük bir dereceye indirilmesi gerektiği söylendi.\" ifadesini kullandı.
Almanya'da panik havası: Enerji krizi ülkeyi vurdu
Rusya'nın vanaları kısmasının ardından Avrupa'da enerji krizi nedeniyle panik yaşanıyor. Kara kışa hazırlanan Almanya, sıcak sudan vazgeçmiş, kamu binalarını karartmaya karar vermişti. Edinilen yeni bilgiye göre, halk yaz ortasına elektrikli ısıtıcı almaya başladı.

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