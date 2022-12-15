Almanya'da gaz ve elektrik için tavan fiyat uygulaması onaylandı

İthal edilen LNGnin 43,6 milyar metreküpü Avustralyadan, 12,4 milyar metreküpü ABDden, 12,3 milyar metreküpü Katardan, 11,7 milyar metreküpü Malezyadan, 6,6 milyar metreküpü Endonezya’dan, 6,2 milyar metreküpü Rusyadan, 4,5 milyar metreküpü 4,5 Papua Yeni Gineden, 2,2 milyar metreküpü Ummandan, 2,1 Nijeryadan, 1,7 milyar metreküpü Mısırdan, 1 milyar metreküpü BAEden, kalanı kısmı ise farklı ülkelerden sağlandı.