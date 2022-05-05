Almanya'da kıtlık krizi kapıya dayandı: Fiyatlar uçtu marketlerde raflar boş kaldı

Pandemi ve savaşın etkisiyle rekor enflasyonla boğuşan Avrupa ülkeleri bir yandan da gıda krizi ile karşı karşıya.

Hollanda, İtalya, Fransa ve İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyelerine kadar çıkarken Avrupa`nın en büyük ekonomisi Almanya`da ise kıtlık krizi kapıya dayandı.

MARKETLERDE 600'DEN FAZLA ÜRÜN YOK

Pandemi ve savaşın etkisiyle gıda fiyatları astronomik rakamlara çıkarken market rafları ise boş kaldı. Kimi ürünlerde fiyat artışlarının yüzde 300'ün üzerine çıktığı kaydedilirken, marketlerde 600'den fazla ürünün ise bulunurluğunda sıkıntı yaşandığına dikkat çekiliyor.

1 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI 80 TL

Ülkede un, makarna, deterjan, temizlik ürünleri, kağıt mendil, peçete gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları tırmanışa geçerken, sadece bir litre ayçiçek yağının fiyatı 5 euroya yani yaklaşık 80 TL`ye yükseldi.

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Ukrayna ve Rusya'dan ithal edilmeyen kolza yağı ve konserve çeşitlerinin fiyatı da hızla artışa geçmiş durumda.

FOTOĞRAF 20 Tüketici ve üretici fiyatları dünya genelindeki artışını sürdürürken, yeni \"enflasyon çağı” etrafındaki tartışmalar da hız kazanıyor. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gıdadan enerjiye birçok üründe yaşanan arz darboğazları çoğu ülkede enflasyonu körüklüyor. Dünya nüfusunun yaklaşık 1,2 milyarı iki ila üç haneli enflasyonla yaşıyor. Açıklanan mart ayı verileri de enflasyonda gelinen noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Piyasaların merakla beklediği Mart 2022 ABD enflasyon verisi (TÜFE) açıklandı. Buna göre ABD'de enflasyon aylık yüzde 1,2 yıllık ise yüzde 8,5 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bununla beraber ülkede TÜFE, son 41 yılın zirvesine çıktı. ABD'de tüketici fiyatlarının yüzde 8,5 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından İngiltere'de de enflasyon tahminleri aşarak 30 yılın zirvesine yükseldi. Yıllık enflasyon yüzde 7'ye yükseldi. Şubat'ta enflasyon yüzde 6.2 olmuştu.<br><br>Ülkede enflasyon aylık bazda da yüzde 1.1 artarak rekor kırdı. Beklenti yüzde 0.8'di. Bu ay enerji tavan fiyatlarına yapılan yüzde 54'lük zammın da devreye alınmasıyla enflasyondaki yükselişin hızlanması bekleniyor. İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülkenin mart ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı. Buna göre, İtalya'da yıllık bazda şubat ayında yüzde 6,2 olan AB uyumlu TÜFE, martta yüzde 7'ye yükselerek 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya'da yıllık tüketici enflasyonu, martta yüzde 7,3 ile son 40 yılın zirvesine yükseldi. Martta aylık enflasyon yüzde 2,5 oldu. Federal İstatistik Dairesi’nin bugün açıkladığı nihai verilere göre, bu oran, 1981’in sonbahar dönemin sonrasındaki dönemin zirvesi oldu.<br><br>Dairenin açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla birlikte doğalgaz ile kalorifer ve motor yakıtlarının fiyatlarının belirgin şekilde arttığı, bunun da enflasyondaki yüksek seviyede ciddi bir etkiye sahip olduğu belirtildi. Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa’da da enflasyon rekor tazeledi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin etkisiyle AB uyumlu TÜFE yıllık bazda yüzde 5.1 arttı. Bu, serinin tutulmaya başladığı 1997’den beri en yüksek seviye oldu. İspanya'da enflasyon, martta yıllık bazda yüzde 9,8 ile rekor kırdı. Mart ayı enflasyonu, Mayıs 1985'ten bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Euro bölgesi enflasyonu Mart ayında yüzde 7,5’ye yükseldi. Bu oranın önümüzdeki aylarda daha da artarak yenir bir rekor seviyesine çıkması bekleniyor. Yeni rakam, büyüme hızı sert şekilde yavaşlasa da, süratle yükselen fiyat artışlarını dizginlemesi için Avrupa Merkez Bankası üzerindeki baskıyı artırıyor. Tüm dünyanın kabusu haline geldi: Peş peşe tarihi rekorlar kırılıyor Pandemi sonrası ortaya çıkan yüksek enflasyon salgını Rusya-Ukrayna savaşı ile daha da körükleniyor. Mart ayı verilerinin belli olmasının ardından çok sayıda ülkede enflasyon tarihi seviyelere yükselmiş durumda. İşte ABD ve Avrupa'da mart ayı enflasyon verileri.. BiP'te paylaş

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ALIMLARA SINIR GETİRDİLER

Almanya'nın yanı sıra benzer sorunlarla boğuşan İtalya, Fransa, Danimarka ve İspanya'da da ayçiçek yağı, pirinç, un ve margarin gibi bazı ürünlerin marketlerden alımına üç pakete kadar çıkan değişik oranlarda sınırlama getirildi.

1973'TEN BU YANA EN BÜYÜK ENERJİ VE GIDA KRİZİ YAŞANIYOR

Gıda tedarik zincirinde yaşanan kırılmanın Rusya Ukrayna savaşının buğday, arpa ve ayçiçek yağı tedarikini sekteye uğratması sonrası ortaya çıktığına vurgu yapan uzmanlar, 1973'ten bu yana en büyük enerji ve gıda krizinin yaşandığına dikkat çekiyor.

FİYATLARDAKİ ARTIŞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre, Almanya'da 7-13 Mart 2022'de yemeklik yağ satış rakamları, 6 ay öncesi olan Eylül 2021'deki ortalamasına göre yüzde 123, un satışları da yüzde 206 arttı.

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Almanya'da Kovid-19 salgınının başlangıcında makarna, un, tuvalet kağıdı, dezenfektan ve sabun gibi ürünlere talep artmıştı. Söz konusu dönemde bu malların satış hacmindeki dalgalanmalar yaklaşık 10 hafta sürmüştü.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından martta yayımlanan bir ankete göre, Almanya'da gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketler, gelecek 3 ayda fiyat artışları planlıyor.

ENFLASYON SON 41 YILIN ZİRVESİNDE

Federal İstatistik Dairesi'nin bugün açıkladığı verilere göre Almanya'da Nisan ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 7,4'e yükseldi. Mart ayında ülkedeki enflasyon oranı yüzde 7,3 olarak ölçülmüştü. Ukrayna'daki savaş ve artan enerji fiyatlarının tetiklediğienflasyon, dönemin Batı Almanyasında 1981 sonbaharından bu yana kaydedilen en yüksek oran.

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İNGİLTERE'DE YEMEKLİK YAĞ SATIŞLARINA SINIRLAMA

İngiltere'deki tedarik zincirinin Ukrayna savaşından olumsuz etkilenmesi nedeniyle, İngiltere'deki bazı süpermarketler her müşterinin alabileceği yemeklik yağ için sınırlamalar belirledi.

Market zinciri Tesco, müşteri başına üç adet, Waitrose ve Morrisons ise iki adet yağ ürünüyle satışlara sınırlama getirdi.

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