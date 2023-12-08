Almanya’da makinistler bir ay içinde ikinci kez greve gitti

Rekabet Kurulu, İçim Süt markasıyla bilinen Seher Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ ile Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkındaki soruşturmaları, taraflarca sunulan uzlaşma metinlerinin kabul edilmesi dolayısıyla sonlandırdı. Uzlaşma sonucunda İçim Süt markasıyla bilinen Seher Gıda'ya 173 milyon 784 bin lira, Meysu Gıda'ya ise 5 milyon 682 bin lira idari para cezası uygulandı