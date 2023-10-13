Almanya'da şirket iflasları eylülde arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, eylül ayındaki iflas başvuruları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,5 yükseldi. Ülkede iflaslarda ağustosta ise bir önceki yıla göre yüzde 13,8 artış görülmüştü.





Destatis, iflasların mahkemelerin ilk kararından sonra istatistiklere dahil olduğunu bildirdi.





Ofis, ülkede şirket ve şahıs iflaslarında temmuz ayına ilişkin nihai verilerini de açıkladı. Buna göre, temmuzda iflas eden işletme sayısı Temmuz 2022'ye göre yüzde 37,4 artarak 1.586'ya yükseldi.





- İflas eden şirketler 3,1 milyar avroluk borç bıraktı





Temmuz 2023'de en çok iflas, her 10 bin şirkette 8 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu her 10 bin şirkette 7,1 vaka ile inşaat sektörü takip etti. Enerji tedarik sektörü ise her 10 bin şirkette 2,4 vaka ile iflasların en az görüldüğü sektör oldu.





Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 3,1milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, Temmuz 2022’de yaklaşık 800 milyon avroydu.





Kurumsal iflaslar dışında 5 bin 668 borçlu da temmuzda iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2022'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 arttı.

Kovid-19 krizi nedeniyle birçok sektörde önemli iş kayıplar yaşayan Alman ekonomisi, son aylarda da enerji krizi, nitelikli çalışan ve malzeme eksikliği sorunu ve yüksek enflasyondan olumsuz etkileniyor.





Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası sıkılaştırması da Alman şirketlerinin finansman maliyetlerini artırıyor.















