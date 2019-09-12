Ekonomi Almanyada Türk girişimciler yıllık 50 milyar avro ciro yapıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Almanya’da Türk girişimciler yıllık 50 milyar avro ciro yapıyor

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Avrupa'nın Türkiye'nin ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, “Almanya’da 80 bin Türk girişimci yıllık 50 milyar avro ciro yapmakta ve 500 bin istihdam sağlamakta. Almanya ile ilişiklerde yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Eylül ayında yaptığı ziyaretten sonra ilişkilerde normalleşmeye girildi.” dedi.

Haber Merkezi AA
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Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Girişimci Toplantısı'nda konuştu.

Almanya’nın dünyanın dördüncü ve Avrupa’ın birinci en büyük ekonomisi olduğunu hatırlatan Aydın, diğer ülkelerin Almanya ile ekonomik ilişkilerini geliştirdiklerini anlattı.

Aydın, Almanya’nın toplam dış yatırımının 700 milyar avronun üzerinde olduğunun altını çizerek, “Türkiye’de Almanya’nın yatırımı 10 milyar doların üzerinde ve ülkede 7 bin Alman firması var. 120 bin istihdam sağlıyor. Burada potansiyel büyük. Bunu artırmalıyız.” diye konuştu.

23 Ekim’de Berlin’de Enerji Forumu düzenlenecek

Almanya ile Türkiye’nin ekonomik ilişkilerini daha üst seviyeye taşımak için yoğun çalıştıklarını anlatan Aydın, ağustosta düzenlenen Yapay Zeka Konferansı’ndan sonra 23 Ekim’de Berlin’de Enerji Forumu düzenleneceğini bildirdi.

Büyükelçi Aydın, Avrupa'nın, Türkiye'nin ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerinde önemli bir konuma sahip olduğuna işaret ederek, “Almanya’da 80 bin Türk girişimci yıllık 50 milyar avro ciro yapmakta ve 500 bin istihdam sağlamakta. Almanya ile ilişiklerde yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl eylül ayında yaptığı ziyaretten sonra ilişkilerde normalleşmeye girildi.” ifadelerini kullandı.

  • Almanya’da Türkiye kökenli iş insanlarının önemli bir bölümünün hizmet sektöründe faaliyet gösterdiğini bildiren Aydın, “Almanya yabancılar olmasa azalan bir nüfusa sahip. Gelecekte eğitim ve lojistik sektörlerinde fırsatlar olduğunu düşünmekteyiz. Sahipleri yaşlılık dolayısıyla emekli olan Alman şirketlerin devralmasında çok büyük fırsatlar var.” diye konuştu.

Alman şirketleriyle iş birliğinde fırsatlar var

Aydın, Afrika’nın, Avrupa’ya göç baskısıyla nedeniyle Almanya'da önem kazanmaya başladığını anlatarak, bu kıtada Alman şirketleriyle iş birliği yapma konusunda büyük fırsatlar olduğunu kaydetti.

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Büyükelçi Aydın, Almanya’da DTİK’in diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak faaliyetler yapması çağrısında bulunarak, bunun için ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirtti.

"Siyasetin nesnesi değil öznesi olan bir Türk toplumu hedefliyoruz"

DTİK Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Gökhan Karakuş da Türklerin yoğun yaşadığı bir ülke olduğu için Almanya'nın kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Türk girişimcilerinin başarısını göstermek için çalışıyoruz.” dedi.

DTİK’in kurulduğu günden beri Türkiye adına lobi faaliyetleri yaptığını anlatan Karakuş, şunları söyledi:

  • "Yaptığımız faaliyetlerde Türk diasporasının gücünü artırıyoruz. Siyasetin nesnesi değil öznesi olan bir Türk toplumu hedefliyoruz. Yaptığımız işte çok başarılı, bulunduğumuz ülkenin hukuk ve kültürüne saygılı olmalıyız. Hepimiz farklı bölgelerden olabiliriz. Hepimiz aynı gemideyiz. Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve Fenerli olabiliriz. Milli konular olduğumuz zaman milli formayı giymeliyiz."

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