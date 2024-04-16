Almanya'da yatırımcı güveni son iki yılın zirvesine ulaştı

Martta 31,7 puan olan endeks, bu ay 42,9 puan seviyesine çıktı. Endeksin art arda 9. ayda da yükselmesi ve Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşması dikkati çekti. Piyasa beklentisi, endeksin nisanda 35,1 puana çıkması yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise nisanda önceki aya göre 1,3 puan artarak eksi 79,2 puan oldu.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise nisanda önceki aya göre 1,3 puan artarak eksi 79,2 puan oldu.

Almanya'nın ihracat yaptığı ülkelerdeki durumun ve ekonomik beklentilere ilişkin değerlendirmelerin çok daha iyi olmasının da iyimserliğin artmasına katkıda bulunduğuna işaret eden Wambach, "Bu durum, diğer hususların yanı sıra, doların avro karşısında değer kazanması beklentisine de yansımaktadır." dedi.