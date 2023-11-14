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Ekonomi

Almanya'dan Coca-Cola hakkında fiyatlandırma incelemesi: Rekabeti engelleyeceğine ilişkin işaretler var

Almanya'nın rekabet kurumu Federal Kartel Dairesi, Coca-Cola Europacific Partners Deutschland'ın fiyatlandırma uygulamalarına yönelik soruşturma başlattı. Daire Coca-Cola'nın alkolsüz içecek pazarında hakim bir konuma sahip olup olmadığına bakıp, tüm ürün yelpazesini satın almaya, rafa koymaya ve reklamını yapmaya uygunsuz şekilde teşvik edilip edilemeyeceğini inceleyecek.

15:04 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 15:07 - 14/11/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Federal Kartel Dairesinden yapılan açıklamada, rekabet karşıtı indirim nedeniyle Coca-Cola Europacific Partners Deutschland'a karşı soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Coca-Cola'nın Alman gıda perakendecilerine yönelik koşullarını, özellikle de indirim yapısını tasarlayarak diğer şirketleri rekabet açısından engelleyebileceğine ilişkin işaretler var. Bu konuyu daha detaylı inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.


The Bundeskartellamt, söz konusu soruşturmada öncelikle Coca-Cola'nın alkolsüz içecek pazarında hakim bir konuma sahip olup olmadığına bakacak.

Daire, aynı zamanda, gıda perakende şirketlerinin, Coca-Cola'nın tüm ürün yelpazesini satın almaya, rafa koymaya ve reklamını yapmaya uygunsuz şekilde teşvik edilip edilemeyeceğini inceleyecek.


Coca-Cola Europacific Partners, Coca-Cola Company adına şirketin tüm içecek markalarının Almanya'daki şişeleme ve dağıtımını yapıyor.




#Almanya
#Coca-Cola
#rekabet
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