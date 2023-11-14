Almanya'dan Coca-Cola hakkında fiyatlandırma incelemesi: Rekabeti engelleyeceğine ilişkin işaretler var

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ekim ayındaki iflas başvuruları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,4 yükseldi. Ülkede iflaslarda eylülde ise bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artış görülmüştü.