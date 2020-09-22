​Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'da çöküş sürüyor Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çöküş devam ediyor: 28 bin çalışanın işine son verme ve 150 uçağı hangara çekme kararı aldı Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, korona salgını nedeniyle başlayan düşüşünü Alman hükümetinden aldığı 9 milyar Euro’luk desteğe rağmen bir türlü toparlanamadı. Lufthansa, 28 bin çalışanın işine son verme ve 150 uçağını da hangara çekme kararı aldı.

Haber Merkezi 22 Eylül 2020, 13:55 Son Güncelleme: 22 Eylül 2020, 14:02 İHA