Ekonomi Almanyanın ihracatı mayısta arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Almanya'nın ihracatı mayısta arttı

Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde, yüzde 1,1 artarak 110,3 milyar avro oldu. İthalat ise mayısta yüzde 0,5 düştü.

Haber Merkezi AA
Almanya'da dış ticaret rakamları açıklandı.
Almanya'da dış ticaret rakamları açıklandı.

Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde, yüzde 1,1 artarak 110,3 milyar avro oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarken, ithalat yüzde 0,5 düştü. Piyasalarda ihracatın mayısta yüzde 0,5 artacağı öngörülüyordu.

  • Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,5, ithalat ise yüzde 4,9 arttı.

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,7, ithalat da yüzde 1,3 düşmüştü.

Dış ticaret fazlası 18,7 milyar avro

Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mayısta 110,3 milyar avro, ithalat da 91,6 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası da 18,7 milyar avro olarak gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, mayısta 113,9 milyar avroluk ihracat, 93,4 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya, arındırılmamış rakamlarla mayısta yaklaşık 20,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Almanya'nın mayısta yaptığı ihracatın 66,1 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine oldu. Ülkenin ithalatının da 54,2 milyar avroluk bölümü AB'den geldi. Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 0,6, bu ülkelerden yapılan ithalatta da yüzde 4,7 artış oldu.

5 ayda 93,3 milyar avro ticaret fazlası

Almanya'nın bu yılın ilk 5 ayındaki ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 560,1 milyar avroya yükselirken, ithalatı da yüzde 4,5 artarak yaklaşık 466,8 milyar avroya ulaştı.

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Böylece ülkenin ticaret fazlası, bu yılın ilk 5 ayında 93,3 milyar avro oldu.

Cari işlemler fazlası 16,5 milyar avro

Öte yandan, Almanya'nın mayısta cari işlemler fazlası 2018'in aynı ayına göre 3,6 milyar avro artarak 16,5 milyar avro olarak gerçekleşti.

Cari fazla, geçen yılın mayıs ayında 13 milyar avro olmuştu.

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