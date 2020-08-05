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Ekonomi Almanyanın dört il için aldığı karar sevindirdi Yoğun turist bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını 4 il için kaldırması otelcileri sevindirdi

Almanya'nın dört il için aldığı karar sevindirdi: Yoğun turist bekleniyor

Almanya Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Denizi kıyısındaki Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla bölgelerine yönelik seyahat uyarısını kaldırması otel işletmelecilerini sevindirdi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca karar sonrası yoğun bir Alman turist beklediklerini ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını 4 il için kaldırması otelcileri sevindirdi.
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını 4 il için kaldırması otelcileri sevindirdi.

Almanya Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Dün itibariyle İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’ya muafiyet tanınacağı açıklandı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Almanya’nın seyahat uyarısının kaldırılmasının, uzun zamandır beklenilen bir gelişme olduğunu belirtti.

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Antalya’nın korona virüse yönelik aldığı önlemleri Alman diplomat ve gazetecilere anlattıklarını söyleyen Atmaca, “İngiltere ve Rusya’nın ardından Almanya’nın açılması gerçekten çok önemliydi. Şimdi de uçak planlamalarını ve talebi görmemiz gerekiyor. Eskiden olduğu gibi Türkiye’nin vazgeçilmezi Almanya pazarının en iyi sayılara ulaşması için sektörün tüm paydaşları ile çalışmamıza devam edeceğiz” dedi.

  • Yoğun bir Alman turist beklenildiğini ifade eden Atmaca, “Türkiye Almanlar için önemli ve güvenilir bir destinasyon. Almanya Antalya’yı özledi, Antalya da Almanları çok özledi” diye konuştu.

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