Ekonomi Alternatifbanktan ihracatçı atağı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Alternatifbank’tan ihracatçı atağı

Türkiye’nin ihracatını artırması, bankaları da bu alanda yeni ürünlere yönlendirdi. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “2020 yılı sonunda 2 bin ihracatçı ve toplam 4 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaan Gür ve Yeşim Şimşek
Kaan Gür ve Yeşim Şimşek

Son iki yılda ihracatın finansmanında 4 buçuk kattan fazla büyüme göstererek 675 milyon dolarlık kredi hacmine ulaşan Alternatifbank, bu alandaki hedefini yükseltti. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “675 milyon dolarlık hacimle yetinmiyoruz. Daha fazlasına talibiz. Bunun için ihracatçı firmaların finansmana erişmelerinin yanı sıra potansiyel pazarlarda varlık gösterebilmeleri için ihtiyaç duyduğu bilgiyi de vereceğiz. İhracatçılarımızın her pazarın dinamiklerine hakim olmaları, uygun ürün ve hizmet geliştirmeleri son derece önemli. Bu amaca hizmet edecek adımlara katkı vermeye hazırız” dedi. Bankanın toplam aktifleri ilk yarı da yüzde 16 artarak 30 milyar liraya ve mevduat hacmi de 15,6 milyar lira seviyesine ulaştı.

KÂRLILIK ARTTI

Gür, kredilerin 24,1 milyar liraya ve net karlılığın da 112 milyon liraya ulaştığını dile getirdi. TİM ve bünyesindeki ihracatçı birliklerle protokol yapan banka, bugüne kadar bu üyelere toplamda 6,1 milyar TL kredi sağladı.

TİM ÜYELERİNE 200 MİLYON DOLAR

Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek de bu yıl, TİM üyesi müşterilere 200 milyon dolar kaynak ayırdıklarını aktardı. Şimşek, “Bilgi danışmanlığı yapıp ihracatçı firmalar arasında kadın girişimcilere özel ayrıcalıklar sunacağız” bilgisini verdi. Banka, 2020 yılı sonunda 2 bin ihracatçı ve toplam 4 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşmayı da hedefliyor.

  • KATAR’DA FIRSAT VAR
  • Katarlı ortakların Türkiye pazarından memnun olduklarını dile getiren Kaan Gür, Türk iş adamlarına da Kadar pazarını markaja almalarını önerdi. Merkez Bankasının faiz indirimi sonrasında bunun piyasaya pratikte çok olumlu bir şekilde yansıdığını gördüklerini dile getiren Gür, “İhracatımızın en hızlı büyüdüğü ülkelere baktığımızda İsviçre ve Libya’yla birlikte Katar’ın ilk üçte olması bizi mutlu ediyor. Son zamanlarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve dünya kupasına yönelik yatırımlar Katar’ın ticaretini etkiledi. Burada yatırım fırsatı oluştu” dedi.

REKLAM

Dolar 4 ayın en düşüğünde
EKONOMİ
Dolar 4 ayın en düşüğünde

Çekiç gibi olmasın

Çekiç gibi olmasın

​ABD, 1991'de 'Saddam'dan koruma' bahanesiyle Kuzey Irak'a konuşlanmıştı.
Antalyada orman yangını

Antalya'da orman yangını

​Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösteriyor.
Osmanlıeseri istemiyorum!

Osmanlı
eseri istemiyorum!

​Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bir skandala daha imza attı.
Sınıra 6 bin<br>DEAŞ'lı planı

Sınıra 6 bin
DEAŞ'lı planı

​Terör örgütü PKK'dan DEAŞ'a gelin birlikte savaşalım teklifi.
FETÖ'nün<br>gizemli kasası

FETÖ'nün
gizemli kasası

​FETÖ'cü Enes Gülerer'in ifadesi savcılığı şaşkına çevirdi.
Keşmir<br>patlamak üzere

Keşmir
patlamak üzere

​​Hindistan'ın Keşmir'i 'Hintlileştirme' adımına Çin'den de uyarı geldi.

Hakkari'de<br>terör operasyonu

Hakkari'de
terör operasyonu

​Hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

ABD ile 'Fırat'ın<br>doğusu' adımı

ABD ile 'Fırat'ın
doğusu' adımı

Erdoğan açıkladı, Türkiye ve ABD 'barış koridoru'nda uzlaştı.
Galatasaray<br>kupayla başladı

Galatasaray
kupayla başladı

​Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, Süper Kupa'yı aldı.
Kaleciyi delirtti

Kaleciyi delirtti

​Emre Belözoğlu, Kadıköy'e golle döndü.
İsrail'in seçim <br> vaadi: Gazze

İsrail'in seçim
vaadi: Gazze

İsrailli siyasetçiler terör üretmekle yarışıyor: Gazze'yi yok edeceğim
Pentagon<br>DEAŞ'i hortlattı

Pentagon
DEAŞ'i hortlattı

Kısa süre önce tamamen yenilgiye uğradıkları iddia edilmişti.
Atambayev gözaltına alındı

Atambayev gözaltına alındı

Kırgızistan'ın eski cumhurbaşkanına operasyon düzenlendi.
Mutabakat sağlandı

Mutabakat sağlandı

Türk ve ABD'li heyetin 'güvenli bölge' kararı açıklandı.
Beklenen<br>indirim gerçekleşti

Beklenen
indirim gerçekleşti

​Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.