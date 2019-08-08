Alternatifbank’tan ihracatçı atağı

Son iki yılda ihracatın finansmanında 4 buçuk kattan fazla büyüme göstererek 675 milyon dolarlık kredi hacmine ulaşan Alternatifbank, bu alandaki hedefini yükseltti. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “675 milyon dolarlık hacimle yetinmiyoruz. Daha fazlasına talibiz. Bunun için ihracatçı firmaların finansmana erişmelerinin yanı sıra potansiyel pazarlarda varlık gösterebilmeleri için ihtiyaç duyduğu bilgiyi de vereceğiz. İhracatçılarımızın her pazarın dinamiklerine hakim olmaları, uygun ürün ve hizmet geliştirmeleri son derece önemli. Bu amaca hizmet edecek adımlara katkı vermeye hazırız” dedi. Bankanın toplam aktifleri ilk yarı da yüzde 16 artarak 30 milyar liraya ve mevduat hacmi de 15,6 milyar lira seviyesine ulaştı.

KÂRLILIK ARTTI

Gür, kredilerin 24,1 milyar liraya ve net karlılığın da 112 milyon liraya ulaştığını dile getirdi. TİM ve bünyesindeki ihracatçı birliklerle protokol yapan banka, bugüne kadar bu üyelere toplamda 6,1 milyar TL kredi sağladı.

TİM ÜYELERİNE 200 MİLYON DOLAR

Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek de bu yıl, TİM üyesi müşterilere 200 milyon dolar kaynak ayırdıklarını aktardı. Şimşek, “Bilgi danışmanlığı yapıp ihracatçı firmalar arasında kadın girişimcilere özel ayrıcalıklar sunacağız” bilgisini verdi. Banka, 2020 yılı sonunda 2 bin ihracatçı ve toplam 4 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşmayı da hedefliyor.

KATAR’DA FIRSAT VAR

Katarlı ortakların Türkiye pazarından memnun olduklarını dile getiren Kaan Gür, Türk iş adamlarına da Kadar pazarını markaja almalarını önerdi. Merkez Bankasının faiz indirimi sonrasında bunun piyasaya pratikte çok olumlu bir şekilde yansıdığını gördüklerini dile getiren Gür, “İhracatımızın en hızlı büyüdüğü ülkelere baktığımızda İsviçre ve Libya’yla birlikte Katar’ın ilk üçte olması bizi mutlu ediyor. Son zamanlarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve dünya kupasına yönelik yatırımlar Katar’ın ticaretini etkiledi. Burada yatırım fırsatı oluştu” dedi.





REKLAM