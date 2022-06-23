Altı ülke yerli fişek üretim hattını bekliyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde yerli imkanlarla geliştirilen fişek üretim hattı, yurt dışında ilgi görüyor.

Alınan bilgiye göre, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2020 yılında Gazi Fişek Fabrikası'nda önemli bir modernizasyon çalışması yaptı. Bu kapsamda, yerli ve milli fişek hattı kurup devreye alan şirket, fabrikada 13 farklı kalibrede 43 farklı tipte fişek üretiyor.

Rus ve NATO mühimmatlarının imalatına olanak sağlayan üretim hattı, yurt dışında da ilgi görüyor. Birçok yabancı heyet MKE AŞ'nin Gazi Fişek Fabrikası'nı ziyaret ederek üretim hattını inceledi.

MKE AŞ, dost ve müttefik ülkelere fişek üretim hattı kurulumu önerdi. Kısa süre içinde 3 ülkeyle sözleşme imzalayan şirket, 6 ülkeyle de imza aşamasına geldi.

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Fişek üretim kapasitesini 3 katına çıktı

Tasarımı kuruma ait üretim hattındaki tezgahların imalat, montaj ve seri üretimine geçilmesi 1,5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı.

Üretim hattında başta Rus mühimmatları 7,62x54 (Bixi) ve 7,62x39 (Kalaşnikof) olmak üzere diğer NATO mühimmatları üretilebiliyor.

Yerli imkanlarla, kurulum maliyeti yarı yarıya azaltıldı, fişek üretim kapasitesi ise 3 katına çıktı.

Yerli sanayi tercihi, tesisinin çalışmalarının güvenli şekilde sürdürülmesi açısından da kritik önemde bulunuyor. Yurt dışı bağımlılığının ortadan kalkmasıyla tesiste gelecek dönemde ortaya çıkacak ihtiyaçlar en kısa sürede ve etkin şekilde karşılanabilecek.

Üretim hattının kurulmasında Yılmaz Makina, Yeter Makina, HİDROTİM, Vibromak, AAES, MCM Savunma, TMMPRESS Pres Bakım Onarım, SEHALSAN Makine ve Sanayi, BAF Machine gibi sanayi firmaları görev aldı.