Altın dört haftanın en yükseğinde: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın, ABD enflasyonundaki yavaşlamanın Eylül ayında faiz indirimi olasılığını artırmasının ardından üçüncü günde de yükselişini sürdürdü.
Altın, ABD enflasyonunun temel göstergesinin Nisan ayında altı aydan bu yana ilk kez soğumasıyla Çarşamba günü yüzde 1,2 oranında yükseldikten sonra neredeyse dört haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördü.
Altın, Nisan ayı ortasında rekora ulaştığı sert yükselişin ardından son birkaç haftadır oldukça dar bir aralıkta işlem gördü.
Öte yandan, dün ABD’den gelen verilerin ardından dolar ve Hazine getirileri geriledi. Swap piyasaları, Fed’in Eylül ayına kadar faiz indirme ihtimalini yüzde 61 olarak fiyatlıyor. Bu oran Nisan sonundaki yüzde 30'du.