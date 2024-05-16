Altın dört haftanın en yükseğinde: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. 15 Mayıs 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu. ABD enflasyon verisi sonrası altın fiyatları son 3 haftanın zirvesine çıktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için o tarihe işaret ederek, "Düşüşlerin kalıcı olacağını söylemek zor" dedi. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?