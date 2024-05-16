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Ekonomi

Altın dört haftanın en yükseğinde: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, ABD’den gelen enflasyon ve perakende satışları verilerinin faiz indirimi ihtimalini desteklemesiyle dört haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Altının onsu 16 Mayıs 2024 Perşembe günü 2,388 dolardan işlem görürken gram altın 2.472,71 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 4.042,88 liradan Cumhuriyet altını ise 16.122,05 liradan işlem görüyor.

10:15 - 16/05/2024 Thursday
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Altın, ABD enflasyonundaki yavaşlamanın Eylül ayında faiz indirimi olasılığını artırmasının ardından üçüncü günde de yükselişini sürdürdü.


Altın, ABD enflasyonunun temel göstergesinin Nisan ayında altı aydan bu yana ilk kez soğumasıyla Çarşamba günü yüzde 1,2 oranında yükseldikten sonra neredeyse dört haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördü.


Spot altın haftanın dördüncü işlem gününde 19 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 2.397 dolara ulaştıktan sonra 2.387 dolar seviyelerine geriledi.

Altın, Nisan ayı ortasında rekora ulaştığı sert yükselişin ardından son birkaç haftadır oldukça dar bir aralıkta işlem gördü.


Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 2.472,42 TL, satış 2.472,71 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 3.955,87 TL’den alınırken, 4.042,88 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 16.122,05 TL’den işlem görüyor.

Öte yandan, dün ABD’den gelen verilerin ardından dolar ve Hazine getirileri geriledi. Swap piyasaları, Fed’in Eylül ayına kadar faiz indirme ihtimalini yüzde 61 olarak fiyatlıyor. Bu oran Nisan sonundaki yüzde 30'du.


Altın yatırımcıları, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarını takip edecek.



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