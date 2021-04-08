Altın fiyatları adım adım yükseliyor Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın fiyatları gün içerisinde yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bir dönem zirve rakamlara ulaşan sarı metal bazı uzmanlara göre; koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle beraber yaşadığı düşüşü geri bırakıyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Nisan Perşembe altın fiyatları...

Haber Merkezi 08 Nisan 2021, 08:27 Son Güncelleme: 08 Nisan 2021, 08:37 Yeni Şafak