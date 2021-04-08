Ekonomi Altın fiyatları adım adım yükseliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları adım adım yükseliyor

Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın fiyatları gün içerisinde yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bir dönem zirve rakamlara ulaşan sarı metal bazı uzmanlara göre; koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle beraber yaşadığı düşüşü geri bırakıyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Nisan Perşembe altın fiyatları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları adım adım yükseliyor
Altın fiyatları merak ediliyor.

Altına yatırım yapanlar ve düşük altın fiyatlarını fırsata çevirmek isteyenler tarafından altın fiyatları son dakika olarak takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz yıl 500 TL'nin üstüne çıkarak rekor kırmış ardından ise çeşitli nedenlerle ciddi düşüşlere imza atmıştı. Geçtiğimiz ay yaşanan yukarı yönlü sert hareketler sonrası altına rağbet yeniden arttı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 455,75

Satış: 455,82

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 729,00

Satış: 753,00

Altın fiyatları toparlanıyor
EKONOMİ
Altın fiyatları toparlanıyor

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.457,00

Satış: 1.504,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.028,00

Satış: 3.074,00

Altın fiyatlarında büyük düşüş: Vatandaş kuyumcuya koştu
FOTOĞRAF 8
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Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ve döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle 500 lira bantlarına kadar çıkan altın fiyatları son günlerde günlerde 400 - 420 lira bantlarına kadar geriledi. Yaşanan düşüşle birlikte yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla ise kuyumcuların yolunu tuttu.
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Son günlerde fiyatları düşen altında yatırım amacıyla alımların arttığını ifade eden kuyumcular, altın fiyatlarının kısa vadede aynı seviyelerde seyredeceğini söyledi.
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“Ciddi bir şekilde yatırım amaçlı yönelme var” <br>< br> Altın fiyatlarının düşmesi sonrasında Kocaeli’deki vatandaşlardan altına ciddi yönelim olduğunu belirten kuyumcu Sergen Kavartkurt, Altın fiyatları birden bire yükselişten sonra 500 bantlarına çıktı. Şu an 400 - 420 bantlarında seyrediyor. Bu düşüşten dolayı altına bir rehavet var şu anda, satışlarımız güzel bir şekilde ilerliyor...
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Altını şu anda yatırım aracı olarak düşünüyorlar çünkü altın sert düşüş yaptığı için tekrar çıkacağını düşünüyor vatandaşımız. Ondan dolayı altına ciddi bir şekilde yatırım amaçlı yönelme var. Nikah ve düğün salonlarının kademeli olarak açılmasının etkilerini özellikle yeni kararlar açıklandıktan sonra ciddi bir şekilde hissetmeye başladık” dedi.
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“Bu bantlarda kalacağını düşünüyoruz” <br> <br> Altın fiyatlarının kısa vadede bu bantlarda kalacağını ancak uzun vadede yükseleceğini düşündüğünü belirten Sergen Kavartkurt, “Gram altının bugün ki normal fiyatı 424 lira üzerinden işlem görüyor, çeyrek altın 700 lira, cumhuriyet altını 2 bin 840 lira, bilezik de 390 lira bantlarında işlem görüyor şu anda...
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Biz bu bantlarda kalacağını düşünüyoruz özellikle 400 - 420 bantlarında. Uzun vadede ise yükseleceğini düşünüyoruz. Daimi müşterisiyim buranın. Altın fiyatları şu an biraz daha iyi seyrediyor. Yazın kardeşimin düğünü vardı o aralar çok yüksekti, şu anki seviyeler fena değil İnşallah artmaz” diye konuştu.
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“Yatırım aracı olarak düşünüyorum” <br>< br> Altın fiyatlarının yaz aylarında artacağını düşündüğünü söyleyen Demet Yılmaz şu sıralar altını yatırım aracı olarak gördüğünü belirterek,” Kesinlikle yatırım aracı olarak düşünüyorum, özellikle şu aylarda. Yaza doğru gitmeye başladığımızda düğün sezonu filan açılacağından çok daha fazla artacağı için şu sıralar güzel bir yatırım olabilir...
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Çeyrek altının daha doğru bir yatırım olacağını düşünüyorum şu sıralarda. Bileziği çok düşünmüyorum sonuçta değer kaybediyor fiyatı düşüyor ama çeyrek ya da gramın daha düzgün bir yatırım olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Altın fiyatlarında büyük düşüş: Vatandaş kuyumcuya koştu
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırım amacıyla yapılan alımları arttırdı.

Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir
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Altın fiyatlarındaki yükselmeden dolayı insanların borç aldıkları altınları anlaşarak geri ödediğini söyleyen Mustafa Zağlı, “2020 yılında en çok satılan altın etüdünde çeyrek ve gram altın gitti. Malum altın fiyatlarının yüksek oluşu, toplumu biraz daha gram altına sevk etti...
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Çeyrek de güzel satıldı ama tabi artık insanlar altın almaktan ziyade, düğünde takılan altınları borç ödemek için maalesef büyük bir çaba sarf ediyorlar...
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3 tane götürecekleri yere bir tane götürdüler, kendileri aralarında anlaşarak kimisi gram altın alıyor kimisi de çeyrek altın alıyor. 2020 yılında en çok sattığımız ürün de öncelikle gram altın ve sonrasında da çeyrek altın oldu” dedi.
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Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “2021 yılında ise altındaki beklentimiz şöyle ki, biliyorsunuz altın hiçbir zaman gördüğü zirveyi tekrar bırakmaz. Ufak tefek indirimler konjektörlerde duraklama olur ama bizim tahminimiz altın, 2021 yılının ilk çeyreğinin biraz üzerinde yavaş yavaş kıpırdamaya çalışır...
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Biliyorsunuz Amerika’da seçimler oldu ve yeni başkanları da doların düşük olmasını istemiyor. Öyle olunca dolar çıkınca, altın da gördüğü yere tekrar gelecektir...
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Bizim tahminimiz Çeyrek altın da o sıralar bin 100 TL civarlarında olabilir diye tahmin ediyoruz.”
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Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir
2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, en çok satılan altının gram altın olduğunu söyleyerek, “2021 yılında çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir” dedi.


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