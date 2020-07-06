Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın 392 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

6 Temmuz güncel altın rakamları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın 392 lira seviyelerinde

Piyasalarda altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Her sabah merakla takip edilen konu başlıkları arasında gram ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor. Buna göre altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 391,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 625 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 391,7 liradan işlem görüyor.​
Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 391,7 liradan işlem görüyor.​

Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 391,8 liradan tamamladı.

  • Yeni haftaya yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 391,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 625 liradan satılıyor.

Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor
FOTOĞRAF 11
Title
Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen Suriye altını yaygınlaşmaya başladı.
Title
Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu söyleyen Kuyumcu Bülent Dalyan, Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada sahte altın takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor dedi.
Title
NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altının gerçek altından ayıran en belirgin özelliğinin rengi ve hafifliği olduğunu belirten Dalyan, Sahte altına yakından bakıldığında üzerindeki işçilik kendini belli eder. En ayırt edici özelliği ise koyu sarı rengidir...
Title
Eline aldığında diğer altınlara göre hafif kalır. Bir de üzerine herhangi bir metal ile kazınırsa boyası kalkar. Gerçek altın ne kadar kazınırsa kazınsın özelliğini kaybetmez diye konuştu.
Title
Aynı görünüm ve ebattaki 'Adana burması' modelinde yapılmış Suriye altını ile gerçeğini hassas teraziye koyan Dalyan, gerçek altının 30 gram, sahte altının ise 15 gram olduğunu gösterdi.
Title
TEZGAHLARDA YERİNİ ALIYOR, TALEP YÜKSEK İmitasyon ürünler ve Suriye altını satışı da yapılan bir işyerinde çalışan Gamze Taraca, takıcı ve tezgahlarda 10 ila 50 lira arasında satılan imitasyon altınlara talebin çok yüksek olduğunu söyledi.
Title
Gamze Taraca, Altın fiyatları çok yükselince hanımlar bu ürünlere yöneliyor. Fiyatları çok uygun, gerçeğinden ilk bakışta ayırt etmek çok zor. Ciddi miktarda satış yapıyoruz dedi.
Title
İş yerine imitasyon altın almaya gelenler ise ürünü günlük kullanım için aldıklarını, düğünlerde takılmasının hoş olmadığını belirtti.
Title
Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
Title
Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
Title
Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor
Türkiye'de son dönemde altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte bazı vatandaşlar, 'çakma altın' olarak adlandırılan Suriye altını almaya başladı. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcu Bülent Dalyan, bu ürünü gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üstünde 1.776 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.

Altın fiyatlarında ateş düşmüyor: Son 8 yılın zirvesini zorluyor
EKONOMİ
Altın fiyatlarında ateş düşmüyor: Son 8 yılın zirvesini zorluyor

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini ifade etti.

Koronavirüsten korunmak için kendine 'altın maske' yaptırdı
OYNAT 00:00
Koronavirüsten korunmak için kendine 'altın maske' yaptırdı
Hindistan'da Shankar Kurade (48) isimli bir kişi, koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında takmak için altından 26 bin liralık maske yaptırdı.

5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara satan çete çökertildi
OYNAT 00:49
5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara satan çete çökertildi
Kahramanmaraş'ta, erittikleri 5 kuruşlara altın tozu ekleyerek yaptıkları sahte altınları kuyumculara satan biri kadın 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından kuyumcu dükkanlarında görüntülenen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Abone Ol Google News
Avrupaya elektrik satabiliriz

Avrupa'ya elektrik satabiliriz

​Enerjide 'Yeşil Tarife' dönemi başlıyor.
Meslek bitiyordemedi siparişe yetişemiyor

'Meslek bitiyor'
demedi siparişe yetişemiyor

Ahşaptan kalem yapıp Hindistan'a tanesini 175 liraya satıyor.
İktidar karşıtı muhabiri pişman eden kadın sosyal medyanın gündeminde

​Koronavirüs salgını sonrası için iki senaryo.

​13 yaşında sapkın bir dünyanın sembolü oldu...

​LGBT akımları çocukların dünyasında yer edinmeye çalışıyor.
Konutta kritik uyarı!

Konutta kritik uyarı!

Sözleşmeye bu iki maddeyi mutlaka koydurun.

"Sonuna kadar 'VAR'ız"

"Sonuna kadar 'VAR'ız"

Trabzon yerel basınından Cüneyt Çakır göndermesi.
İlacı bulduğunu duyuran ülkede korkutan gelişme

İlacı bulduğunu duyuran ülkede korkutan gelişme

Başkent 2,5 ay sonra yeniden karantinaya alınacak.
İstanbul'da<br>korona günleri

İstanbul'da
korona günleri

Sefer sayıları artırılmayan metrobüslerde adım atacak yer yok.

​Eski mason Özhan Kızıltan Gerçek Hayat'a konuştu.

​Türkiye'nin Libya'da üs kuracağı Vatiyye'ye saldırdı.

​Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

​Seyahat kısıtlamasını kaldırmayan AB'ye sert çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.