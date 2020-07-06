6 Temmuz güncel altın rakamları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın 392 lira seviyelerinde Piyasalarda altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Her sabah merakla takip edilen konu başlıkları arasında gram ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor. Buna göre altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 391,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 643 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 625 liradan satılıyor.

Haber Merkezi 06 Temmuz 2020, 12:04 Son Güncelleme: 06 Temmuz 2020, 12:06 AA