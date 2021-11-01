Altın fiyatları kritik seviyede: 1 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları haftanın ilk iş gününde son dakika hareketliliği yaşıyor. Ekim ayında hareketlilik yaşayan altın fiyatları, Kasım ayına da aynı şekilde başladı. Özellikle gram altın fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana yukarı yönlü bir ivme çizdi. Yarım altın, çeyrek altın ve gram altına olan ilgi devam ederken canlı rakamlar anlık olarak araştırılıyor. Bu noktada, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve hediye almayı düşünenlerin ilgi odağında bulunuyor. Haftalardır inişli çıkışlı bir grafik çizen gram altın fiyatları, kritik seviye olan 550 TL bandında bulunuyor. Peki bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL? İşte 1 Kasım 2021 Pazartesi altın fiyatları...

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