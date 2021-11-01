Altın fiyatları kritik seviyede: 1 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu?

Kasım ayının ilk gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı’da canlı ve güncel rakamlara bakılmadan ise kuyumculara gidilmiyor. Uzman yorumları eşliğinde altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi sorularına yanıt aranırken altındaki anlık grafik sürekli değişiyor. Yatırımlarını sarı metal üzerinden değerlendirmek isteyenler için gram altın 550 lira, çeyrek altın 874 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 1 Kasım bugün yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 550,21
SATIŞ(TL) 550,30
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 872,00
SATIŞ(TL) 899,00
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Değerli eşyalarını kuyumcuya emanet veren tüketicilerin tezgahlardaki sahte altınlara aldandıklarını belirtmesi üzerine kuyumcu dükkanlarına yapılan soygunlarda hırsızları yanıltmaya yönelik raflarda bulundurulan demo (sahteimitasyon) altınlar artık kaldırılacak ve kuyumculardan yetki belgesi istenecek.
Kuyumculuğu isteyen herkesin yapabildiğini ve bu konu hakkında bir yönetmeliğin olmadığını aktaran Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu, “Hırsızları yanıltmaya yönelik kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor. Son zamanlarda bir kuyumcunun emanet bırakılan eşyalarla birlikte kaçması ile kuyumculardan hem yetki belgesi istenecek hem de sahte altınlar raflardan toplanacak\" ifadelerini kullandı.
\"Kuyumculuğu yoldan geçen herkes yapabiliyordu\"<br><br>Yetki belgesi istenmesi hakkında önceden bir tüzüğün olmadığını vurgulayan Çavuşculu, \"Kuyumculuğu yoldan geçen herkes<br>yapabiliyordu. Biz bunun üzerine Türkiye’deki diğer oda ve derneklerle toplanıp Ticaret Bakanlığını ziyaret ettik ve kuyumcular adına bir yasa teklif ettik. Cumhurbaşkanımıza da 2017’de kuyumcular olarak bir yasa teklif ettiğimizi ilettik...
Kuyum ticareti hakkında bir yönetmelik hazırlandı fakat daha sonra birtakım eksiklikler ile karşılaştık. 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren kuyumculardan yetki belgesi istenecek. Yetki belgesi almak için de ustalık belgesinin alınması gerekiyor. Vergi borcu yoktur yazısı ve meslek odasından belge alması gerekiyor. 4 yıldır kuyumculuk yapanlar var ama 5 yılı doldurmadıkları için ustalık belgesi için sınava giremiyorlar. Biz yönetmeliğin çıkış tarihinin baz alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
“Demo (sahte) altınların kuyumcu işletmelerinde bulunması doğru değil”<br><br>Yeni hazırlanan yönetmelikle artık tezgahlardaki sahte altınların kalkması ile herkesin kendi sermayesi ile çalışacağını vurgulayan Çavuşculu, “İç Ticaret Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu yönetmelikte olduğu gibi kuyumcuda kıymetli ve değerli taşlar, altın, platin, gümüş gibi kıymetli madenlerin dışında hiçbir şey bulundurulmayacak. Çünkü tüketici yanılabiliyor, yanıltılabiliyor...
Bir kuyumcu mahallelinin değerli eşyalarını emanet almış. Mağdurlar da beni arıyorlar, ‘Dükkanında 20-30 kilo altını vardı, altın doluydu’ diyorlar. Sonuç olarak altıncıda böyle bir altın yok. Demo altınları dükkanına doldurmuş ve insanları yanıltmış...
Şimdi gerçek kuyumculukta ortaya çıkacaktır, herkes kendi sermayesi ile çalışacak. Demo altınların kuyumcu işletmelerinde bulunması doğru değil. Kuyumcuda altın, pırlanta, elmas, gümüş gibi değerli taşlardan yapılan ürünler bulunmalıdır. Kuyumcu kuyumcu gibi olmalıdır. Demo altınların raflardan kaldırılması sektörün büyük talebiydi, biz de bu kararı doğru buluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Kuyumcularda yeni dönem: Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor
Artık sahte altınların kuyumcu tezgahlarından kaldırılacağını belirten Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Hüseyin Çavuşculu, “Hırsızları yanıltmaya yönelik kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor” dedi.
1 KASIM YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.745,00
SATIŞ(TL) 1.810,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.492,00
SATIŞ(TL) 3.605,00
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Çeyrek ve gram altın fiyatları yükselişe geçerken, gram altın haftaya 560 TL bandında başladı. Çeyrek altında da hafta başı fiyatlar 925 TL civarında seyretti.
İlerleyen günlerde altındaki yükselişin devam etmesini beklediklerini dile getiren kuyumcular, vatandaşların alım-satım konusunda kararsız olduğunu ancak bozdurma talebinin arttığını belirtti. Yatırımda güvenli liman olarak bilinen altın rekor tazelerken, kuyumcularda ise hareketlilik yaşandı.<br>
“İlerleyen günlerde yükseliş bekliyoruz”<br><br>Eskişehir’de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Engin Polat çeyrek altının 960 TL bandını test edebileceğini kaydederek, “Merkez Bankası’nın son 200 baz puan faiz indiriminden sonra dolar bir tepki gösterdi. 50-100 baz puanlık bir indirim bekleniyordu. 9,25 bandındaki dolar, 9,75 civarlarına geldi. Bu da altını etkiledi. 525 bandında olan gram altının fiyatı 560-565 TL seviyelerine yükseldi...
830-840 TL civarında seyreden çeyrek altında şu anda bizdeki fiyat 915 TL. Hafta başı olması dolayısıyla şu anda durağan seyreden altında ilerleyen günlerde yükseliş bekliyoruz. Dolara müdahale edilirse belki bir düşüş yaşanabilir ancak şu anda ons altın sağlam duruyor. Ons altında da bir yükselme olursa ve dolar da böyle kalırsa altının çeyrek fiyatı 915’lerden 960 TL civarına kadar yükselebilir” diye konuştu.
“Genellikle bozdurmaya yönelik talep var”<br><br>Vatandaşın altın bozdurma talebinin arttığını ancak uzun vadeli yatırımda yine altının en iyi seçenek olacağını tavsiye eden Polat, “Şu anda vatandaş da kararsız. Alım ya da satım yapsam mı diye düşünüyorlar. Genellikle şu dönemde bozdurmaya yönelik talep var...
Altın güvenli liman olduğunu bir kez daha gösterdi. Vatandaşların altına yatırım yapmaları uzun vadede en iyi seçenek olur. Kısa vadede dolara müdahale gelirse 9,50 seviyelerine gerileyebilir, o zaman da gram altın 540 TL bandına düşebilir. Diğer ihtimal ise yükselip 600 TL bandını test etmesi olur” dedi.
Vatandaş kuyumcuya koşuyor: Altın alınır mı, altını bozdurmak güvenli mi?
Dolar kurundaki yükselişle birlikte altın fiyatları rekor tazelerken bozdurma talebinin arttığını belirten kuyumcular, yatırımda altının güvenli liman olduğunu ve yükselişin devam etmesini beklediklerini aktardı.
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Son günlerde altın fiyatının yükselişe geçmesiyle altına alım talebi azaltırken, bundan en çok etkilenin dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziği oldu.<br><br>Trabzon'daki kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, 5-10 sene öncesinde hasır bileziğe olan talep oldukça fazla iken bu dönemlerde altın fiyatının yükselişe geçmesiyle bu talebin yarı yarıya düştüğünü belirtti.
Dünyadaki dalgalanmalardan en çok kuyumcuların etkilendiğini ifade eden Tonyalı, “Altın fiyatlarında şuan dalgalanma var. Dünyada olan bütün dalgalanmalar kuyumcular olarak bizi daha çok etkiliyor. Şu an yaz mevsimine göre altının gram fiyatı 40-50 TL yükseldi, ilerleyen günlerde ne olacağı meçhul. Gelen müşterilerimizin genellikle yüzde 80’i yatırım amaçlı külçe altın, burma bilezik gibi ürünleri daha çok tercih ediyor.” dedi.<br><br>
Altın fiyatının yükselmesiyle birlikte dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziğine olan talebin azaldığına dikkat çeken Tonyalı, “Altın yükseldikçe arz talep olayı da azalıyor. Hasır bilezik Trabzon’un medar-ı iftarı yani dünyada tek üretilen yer Trabzon. Değer bazında altının yükselmesiyle birlikte hasır bilezik yaptıranların sayısı yüzde 50 azaldı diyebilirim. Bir hasır takım ayarına göre 40 bin TL’den başlayıp 70-80 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. 5-10 sene önce altın fiyatının düşük olmasından ötürü kuyumcuya gelenlerin çoğu mutlaka hasır bilezik alırdı. Şimdi hasır bileziğe verdiği para ile düğün ağırlığını yapabiliyor, dolayısıyla talep azaldı.\" diye konuştu.<br><br>
Yöreye yaz aylarında gelen Arap turistlerin ülkelerine dönmeleri ile müşterilerinin de azaldığına dikkat çeken Tonyalı, bir Arap turistin 100 Avrupalı turistten daha iyi olduğunu kaydetti.<br><br>
Tonyalı, \"İki yıldır Arap turistler pandemiden dolayı pek gelmedi. Arap turistlerin altına merakı daha fazla. Bu yaz geldiler, şükürler olsun onlara bir şeyler sattık. Onların gelmesi ülkemiz için esnaf için çok önemli. Avrupa ülkesinden 100 tane turist geleceğine 1 tane Arap turist gelmesi bizim için çok daha iyi.\" şeklinde konuştu.<br><br>
Trabzon hasırı düğüne bedel: Altın fırladı talep yüzde 50 azaldı
Düğünlerde sık tercih edilen Trabzon hasırına talep, gramın 530'a yükselmesiyle yüzde 50 düştü. Bir Trabzon hasırıyla, düğün masraflarının büyük bir bölümünün karşılandığı belirlendi.