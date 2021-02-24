Ekonomi Altın fiyatları ne durumda?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

24 Şubat altın fiyatlarında son durum: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları ne durumda?

Piyasaların ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Özellikle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile uzman yorumlarını merak ediyor. Sarı metalin Şubat ayı boyunca izleyeceği grafik merak edilirken vatandaşlar gün içinde altın fiyatları ne kadar, 24 Şubat bugün yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu gibi sorulara yanıt arıyor.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye başladı. Günün ilk ışıklarında canlı ve güncel rakamları merak edenler için altın fiyatları yükselişe geçti.

Gram Altın Fiyatları

Alış: 411.66

Satış:411.86

Çeyrek Altın Fiyatları

Alış: 661.98

Satış: 675.72

Yarım Altın Fiyatları

Alış: 1323.11

Satış: 1351.72

Cumhuriyet Altını Fiyatları

Alış: 2721.92

Satış: 2752.48

Altın fiyatlarında sürpriz: Altı ayın en düşük seviyesinde
FOTOĞRAF 8
Title
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 422,2 liradan tamamladı.
Title
Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından 27 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 418,2 lirayı gördü ve saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 418,7 lirada dengelendi.
Title
Aynı dakikalarda çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını da 2.808 liradan satılıyor.
Title
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 1.823 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Title
Analistler, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle altının ons fiyatındaki düşüş eğiliminin üçüncü güne taşındığını bildirdi.
Title
Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.
Title
Analistler, bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
Title
Çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını 2.808 liradan satılıyor
Altın fiyatlarında sürpriz: Altı ayın en düşük seviyesinde
Altının gram fiyatı, 418,2 lira ile 27 Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

'Hido'dan gençlere tavsiyeler
SPOR
'Hido'dan gençlere tavsiyeler
Abone Ol Google News
Yakalayacağımhiç aklıma gelmezdi

'Yakalayacağım
hiç aklıma gelmezdi'

​Gökyüzünde fotoğrafladı NASA'ya gönderdi.
ABDde birpolis şiddeti daha!

ABD'de bir
polis şiddeti daha!

​Polisin boynuna baskı uyguladığı adam hayatını kaybetti.
CHP’de muhalif avı

​Parti yönetimi İnce'ye dahil olabilecek potansiyel isimleri iknaya yöneldi.

​Teslim olan PKK'lılar, terör örgütünün FETÖ ile ilişkisini de anlattı.
Anahtarlık görünümlü<br>suikast silahı!

Anahtarlık görünümlü
suikast silahı!

İranlıların evine yapılan baskında ortaya çıktı.
47 ilde<br>dev operasyon

47 ilde
dev operasyon

148 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.
10. Ana Kucağı Yenişehir'e

10. Ana Kucağı Yenişehir'e

​Bursa'da hedef 50'ye çıkarmak.
Tarihi savunma

Tarihi savunma

​Trabzonspor'un etkili performansı dikkat çekiyor.
İki otobüs<br>alevler içinde kaldı

İki otobüs
alevler içinde kaldı

​Binalar tahliye edildi iki kişi dumandan etkilendi.
İnşallah yaşamazsınız!

İnşallah yaşamazsınız!

​Kaza yapan gençlerden gazetecilere ilginç tepki..
Cumhur İttifakı yüzde 53,3

Cumhur İttifakı yüzde 53,3

​'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' sorusuna yüzde 41,7 'AK Parti' dedi.
Meclis parasıyla PKK'ya pul

Meclis parasıyla PKK'ya pul

​HDP'nin, terör örgütünü finanse etme alışkanlığı sınır tanımıyor.
Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

Üç büyükelçi merkeze çekildi, dört ülkeye yeni büyükelçi atandı.
Boeing 777'ler hangara çekildi

Boeing 777'ler hangara çekildi

​Bu kez de sağ motoru yandı, ABD havacılık devi zor durumda.
İngiliz medyasında <br>terör reklamı

İngiliz medyasında
terör reklamı

​Eş zamanlı skandal, 'bu kadarına da pes' dedirtti.
Elektriğin %10'u rüzgardan

Elektriğin %10'u rüzgardan

​Türkiye'de ocak ayında rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı.
Türkiye’ye patlayıcı sokacaktı

Türkiye’ye patlayıcı sokacaktı

​PKK'nın çıkardığı orman yangınlarının talimatını veren terörist öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.