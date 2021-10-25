Ekonomi Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor 25 Ekim altın fiyatları gram altın ne kadar?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor: 25 Ekim altın fiyatları gram altın ne kadar?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasıyla birlikte döviz ve altın fiyatları değişmeye devam ediyor. Döviz kuru karşısında en değerli yatırım aracı olarak görülen sarı metale ise yoğun ilgi sürüyor. Peki altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Bugün 25 Ekim cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor: 25 Ekim altın fiyatları gram altın ne kadar?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kuyumculara gitmeden önce altın alım satımı yapmak isteyenler canlı ve güncel rakamlar bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Peki altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 25 Ekim gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor? İşte altın fiyatlarından son rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 562,11

SATIŞ(TL) 562,20

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 895,00

SATIŞ(TL) 925,00

Altın fiyatları uçuşa geçti: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?
EKONOMİ
Altın fiyatları uçuşa geçti: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.790,00

SATIŞ(TL) 1.851,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.607,00

SATIŞ(TL) 3.687,00

Trabzon hasırı düğüne bedel: Altın fırladı talep yüzde 50 azaldı
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Son günlerde altın fiyatının yükselişe geçmesiyle altına alım talebi azaltırken, bundan en çok etkilenin dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziği oldu.<br><br>Trabzon'daki kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, 5-10 sene öncesinde hasır bileziğe olan talep oldukça fazla iken bu dönemlerde altın fiyatının yükselişe geçmesiyle bu talebin yarı yarıya düştüğünü belirtti.
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Dünyadaki dalgalanmalardan en çok kuyumcuların etkilendiğini ifade eden Tonyalı, “Altın fiyatlarında şuan dalgalanma var. Dünyada olan bütün dalgalanmalar kuyumcular olarak bizi daha çok etkiliyor. Şu an yaz mevsimine göre altının gram fiyatı 40-50 TL yükseldi, ilerleyen günlerde ne olacağı meçhul. Gelen müşterilerimizin genellikle yüzde 80’i yatırım amaçlı külçe altın, burma bilezik gibi ürünleri daha çok tercih ediyor.” dedi.<br><br>
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Altın fiyatının yükselmesiyle birlikte dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziğine olan talebin azaldığına dikkat çeken Tonyalı, “Altın yükseldikçe arz talep olayı da azalıyor. Hasır bilezik Trabzon’un medar-ı iftarı yani dünyada tek üretilen yer Trabzon. Değer bazında altının yükselmesiyle birlikte hasır bilezik yaptıranların sayısı yüzde 50 azaldı diyebilirim. Bir hasır takım ayarına göre 40 bin TL’den başlayıp 70-80 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. 5-10 sene önce altın fiyatının düşük olmasından ötürü kuyumcuya gelenlerin çoğu mutlaka hasır bilezik alırdı. Şimdi hasır bileziğe verdiği para ile düğün ağırlığını yapabiliyor, dolayısıyla talep azaldı.\" diye konuştu.<br><br>
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Yöreye yaz aylarında gelen Arap turistlerin ülkelerine dönmeleri ile müşterilerinin de azaldığına dikkat çeken Tonyalı, bir Arap turistin 100 Avrupalı turistten daha iyi olduğunu kaydetti.<br><br>
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Tonyalı, \"İki yıldır Arap turistler pandemiden dolayı pek gelmedi. Arap turistlerin altına merakı daha fazla. Bu yaz geldiler, şükürler olsun onlara bir şeyler sattık. Onların gelmesi ülkemiz için esnaf için çok önemli. Avrupa ülkesinden 100 tane turist geleceğine 1 tane Arap turist gelmesi bizim için çok daha iyi.\" şeklinde konuştu.<br><br>
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Trabzon hasırı düğüne bedel: Altın fırladı talep yüzde 50 azaldı
Düğünlerde sık tercih edilen Trabzon hasırına talep, gramın 530'a yükselmesiyle yüzde 50 düştü. Bir Trabzon hasırıyla, düğün masraflarının büyük bir bölümünün karşılandığı belirlendi.

Kuyumcular evlenecek çiftleri uyarıyor: Son zamanlarda bu duruma çok sık rastlıyoruz
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Türk düğün geleneğinin vazgeçilmezlerinden birisinin takı töreni olduğunu belirten kuyumcu işletmecisi Emre Duru, düğünün yıldızı olan gelin ve damada takılan altınların ışıltılarına ışıltı katmakla kalmayıp bütçelerine de oldukça fayda sağladığını söyledi.
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Fakat karşılarına son zamanlarda sahte altınlarla ilgili birçok haber çıktığını kaydeden Duru, “Gelin ve damat düğün bitip evlerine gittikten sonra altınlarını bozdurmak istediklerinde hüsrana uğramamak için bu konuda oldukça dikkatli olmalıdırlar. Öncelikle bizim de satışlarda en önem verdiğimiz husus müşterinin güvenini kazanmaktır. Altın alacakların ilk olarak yapması gereken eylem güvendikleri ve bildikleri kuyumculardan alışveriş yapmak olacaktır...
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Eğer bir kuyumcu, kişiye güven duygusu vermiyorsa oradan altın satın alınmamalı ve bozdurulmamalıdır. Ama bu konuda çok yenilerse ve bildikleri, sürekli gittikleri bir kuyumcu yoksa ilk olarak gözle muayene işlemi uygulanmalıdır. Altınların üzerinde mutlaka bulunması gereken, karatını ve saflığını niteleyen damgalar ile üretici firmaların kendi damgalarının yer aldığı bilinmelidir. Bu uygulama alıcıya ürünün gerçekliğiyle ilgili fikir veren önemli ayrıntılardır...
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Fakat sadece damgaları kontrol etmekle kalmamalı, altınlarda renk değişikleri veya farklı tonlara geçişlerin olup olmadığı iyi bir şekilde incelenmelidir.
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Diğer önemli bir konu da altının o gün ki fiyatıdır. Altın gerçek fiyatından daha aşağıda ya da yukarıda satılamaz. Altınları ele alıp ağırlıklarını ölçmek de kişilerin yararına olacaktır. Çünkü altın sahip olduğu yüksek özgül ağırlığından dolayı sahte takılara göre daha ağır gelecektir. Çok eskilerden bu yana kullanılan ısırma yöntemi de karar vermeniz üzerinde etkili olacaktır...
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Altın hassas bir maden olduğu için ısırıldığında dişlerin iz bırakıp bırakmadığına bakılabilir. Adana’da hizmet verdiğimiz kuyumculuk bünyesinde bulunan bütün ürünlere satış esnasında fatura imkanı sağlanmaktadır. Kişiler de altın alımı yaptıkları yerden ürünler için fatura istemeli ve bunun kontrolünü yapmalıdırlar” dedi.
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Kuyumcular evlenecek çiftleri uyarıyor: Son zamanlarda bu duruma çok sık rastlıyoruz
Kuyumcular yeni evlenen çiftleri, düğünlerinde takılabilecek sahte altınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karşılarına son zamanlarda sahte altınlarla ilgili birçok haber çıktığını kaydeden Emre Duru "Gelin ve damat düğün bitip evlerine gittikten sonra altınlarını bozdurmak istediklerinde hüsrana uğramamak için bu konuda oldukça dikkatli olmalıdırlar" dedi.


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