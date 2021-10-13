Ekonomi Altın fiyatları son zamanların rekorunu kırıyor 13 Ekim altın fiyatlarında son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları son zamanların rekorunu kırıyor: 13 Ekim altın fiyatlarında son durum

Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor. Altın fiyatları yakından izleniyor. Düğün ve nikah sezonuna paralel bir şekilde çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi yükseldi. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler, canlı altın fiyatı alış satış rakamları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte güncel altın rakamları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları son zamanların rekorunu kırıyor: 13 Ekim altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları merak ediliyor.

Son dönemde yaşadığı hareketlilikle gündemdeki yerini alan altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. 13 Ekim sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatı 511 TL ile adeta son zamanların rekorunu kırıyor. Öte yandan çeyrek altının ise 828 TL’den işlem gördüğü kaydedildi. Özellikle yatırımcılar “Bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına anlık olarak yanıt arıyor. İşte altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 511,59

SATIŞ(TL) 511,69

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 828,00

SATIŞ(TL) 843,00

Altın fiyatlarında hızlı yükseliş: 12 Ekim bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?
EKONOMİ
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş: 12 Ekim bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.656,00

SATIŞ(TL) 1.688,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.308,00

SATIŞ(TL) 3.363,00

Mağarada şok manzara: 'Buradan altın çıkmaz' dediler
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Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç,\" Burası birinci derece tescilli alan. Koruma tedbiri çalışmalarına rağmen hiçbir şekilde el sürülmeden kaldı, unutuldu\" dedi.<br>Lalapaşa'ya bağlı Sinanköy'de, mağara içindeki kazı çalışmaları sonrası bulunan, Orta Çağ'dan kalma taş oyma şapel ve dini törenlerin yapıldığı oda şeklindeki bölümleri; tavanlarında oluşan çatlaklar, duvarlarına yazılan yazılar ile definecilerin kaçak kazıları sonucu tahribata uğradı.
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Sinanköy Kalesi olarak bilinen bölgenin, birinci derece arkeolojik sit alanı olmasının ardından korumaya alınıp, turizme açılması planlansa da gerekli bakım yapılmaması nedeniyle çevresi de son yıllarda otlarla kaplandı.
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Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Beksaç, mağara şapelinin, döneminde önemli dini merkez olduğuna dikkat çekti. Bölgenin uzun yıllar unutulduğu için tahribata uğradığını belirten Beksaç,\" Ne yazık ki yıllardır hiçbir şey yapılmadı, koruma tedbiri alınması için çabalar sarf edildi. Burası birinci derece tescilli bir alan.\"
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\"Koruma tedbiri çalışmalarına rağmen hiçbir şekilde el sürülmeden kaldı, unutuldu. Çalışma yaptığımız zaman temizlemiştik ama gördüğünüz gibi şu anda bitkiler basmış durumda. Sağda solda buraya gelenlerin duvarlardaki grafitilerini, isimlerini yazdıklarını görebiliyoruz. Zaten alan kireç taşı, kalkerli bir yapıya sahip ve korunması dikkat isteyen bir yapısı var. Bu nedenle gerçekten acilen korunması gerekli bir yer haline geldi Sinanköy \" dedi.
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Özellikle çatılarda çökme olmaya başladığını kaydeden Prof. Dr. Beksaç, \"Çatı çöktü, çatıdaki çökmeler zaman içerisinde daha da arttı. Sağdaki soldaki çökmeler arttı. Çevresindeki taş ocaklarında atılan dinamitlerin etkisi büyük oldu. Bütünüyle dikkat edilmesi gereken bir durumda ve aciliyet taşıyor ama ne çare ki unutulmuş ve kaderine terk edilmiş şu anda Sinanköy. 2004'lerde çalışmaya başladığımızda burada koyun bakılıyordu ve temizlemeye başladığımızda kalın bir gübre tabakasını çıkartıp attık ve ondan sonra zemine inebildik. Muhtemelen daha önceki süreçlerde de burada soğuk günlerde çobanlar burada ateşler yakmışlar, onun isleri de mağarayı iyice kararmış durumda\" diye konuştu.
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Mağarada şok manzara: 'Buradan altın çıkmaz' dediler
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy'de, mağara içinde kazı çalışmaları sonrası bulunan, Orta Çağ'dan kalma taş oyma şapel, duvarlarına yazılan yazılar ile definecilerin kaçak kazılarıyla tahribata uğradı.

Üç bin TL ve altın kazanmak için sofraya oturdu: Kaybedince 640 TL hesap ödedi
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar'da bir restoran, cağ kebabının porsiyonlarının büyüklüğünü kanıtlamak ve lezzetini tanıtmak için yarışma düzenledi.
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Düzenlenen yarışmada erkeklerde 30, kadınlarda ise 25 cağ kebap, içecek ve salata yiyenlere 3 bin TL ve çeyrek altın ödül verileceği açıklandı. <br><br>Yarışmanın başlaması ile çok sayıda yarışmacının katıldığı ancak kazanamadığı restoranın son iddialı yarışmacıları ise amca ile yeğeni oldu. Ödülü kazanmak için masaya oturan ikiliden amca 8, yeğeni ise 23 kebap yiyince yarışmayı kaybederek yedikleri kebaplara 640 TL ödemek zorunda kaldı.
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\"Kazanmaktan çok lezzetli mi o yetecek bana\"<br>​<br>Cağ kebabın ününü duyarak restorana geldiğini yarışmadan sonradan haberi olduğunu söyleyen yarışmacı İhsan Tekin, “Yarışan arkadaşlar oldu onlardan ve yeğenimden duydum. Yarışmaya katılmak istememin nedeni, yarışmaya katılıp kaybedenler lezzetten çok memnun kalmışlar. 'En azından yedik' diyorlar çok güzel lezzeti var. Şuan kazanmaktan çok lezzetli mi o yetecek bana. Yarı aç yarı tok bir şekilde geldim. Kazanacağım ödülle ben diğer yarışmacı arkadaşları buraya getireceğim. Sözüm söz. Tüm arkadaşlarımı buraya getireceğim parayı katlatacağım, bitcoinine yarışmayı düşünüyorum\" dedi.
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Şaka zannetti kebaplar önüne gelince kendini yarışmada buldu<br>​<br>​<br>Yeğeninin şaka yaptığını zannederken kendini yarışmada bulduğunu dile getiren İhsan Tekin, “Benim yeğenim biraz şakacıdır. Sık sık şakalaşırız ara sıra. İlk önce inanamadım, gelip içeri gelene kadar olayın ciddiyetini kavramamıştım. Ta ki cağ kebaplar önümüze gelenince olayın ciddiyetini anladım. Bilseydim önceden aç gelirdim. Öğle yemeği tıka basa yedim öyle geldim\" diye konuştu.
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\"Kazanırsam parayı bu gece harcarım muhtemelen\"<br>​<br>​<br>Yarışmada iddialı olmadığını ancak cağ kebabın lezzeti için yarışacağını belirten Müjdat Tekin adlı yarışması ise “Açıkçası sürekli geliyorum buraya, öğle yemeğimi de yedim geldim. Amcam yalnız kalmasın diye geldim, pek bir iddiam da yok açıkçası. Kaybedecek olan da yabancı değil, ikimizin de kazanacağımızı düşünüyorum. Kazanırsam parayı bu gece harcarım muhtemelen\" şeklinde konuştu.<br>
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İddialı olmadığını söyledi 23 tane cağ kebapta kaldı<br>​<br>​<br>Büyük ödülü kazanmasına 7 kebap kala yarışmadan çekilen Müjdat Tekin, “'Hızlı yemenin kurbanı olduğumu düşünüyorum. Muhtemelen o kesti beni. Beyne tokluk sinyali gitmeden yerim diye düşündüm ama ondan sonra kesildim. Bekledim bekledikten sonra belki biraz daha yerim dedim ama olmadı. Nasip diyelim diğer yarışmacılara başarılar dilerim. Onun haricinde menü güzel gayet keyif aldığımı söyleyebilirim. Biz parayı verdikten sonra, bu parayı kesinlikle buradan kurtarın arkadaşlar\" ifadelerini kullandı.
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Yarışmayı cağ kebabını tanıtmak için düzenlediklerini anlatan işletme sahibi Rıdvan Dinç şöyle konuştu:<br><br>“Yarışma şöyle, başka bölgede böyle yarışmalar yapan arkadaşlar var bizde dedik ki cağ kebap adına yapalım. Aslında küçük bir ürün olmadığını göstermek istedik bir nevi böyle düşündük ve yarışmamızı başlattık. Şuan sadece kadın yarışmacımız kazandı. Henüz erkek kazanan bulamadık. Tek bir şampiyonumuz var o da kadın yarışmacımız '' dedi. İşletme Sahibi Rıdvan Dinç lezzetin nereden geldiğini açıkladı: '' Piyasadaki en kaliteli kuzu etini alıyoruz. Erzurum dan getirdiğimiz taze baharatları kullanıyoruz. Bir de kullandığımız bazı ufak tefek sırlarımız var tabi bunları söylemek istemeyiz.\"
Üç bin TL ve altın kazanmak için sofraya oturdu: Kaybedince 640 TL hesap ödedi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir restoranda 3 bin TL ve çeyrek altın kazanmak için çağ kebabı yeme yarışmasına katılan amca-yeğen, yarışmayı kaybedince yedikleri kebaplara 640 TL ödemek zorunda kaldı. Kebabın lezzetini beğenen ikili, 4 bin 200 TL ve çeyrek altına çıkan hediye çekini kazanmak için yeniden yarışmaya katılacaklarını söylediler.

Her gün evde bir gram altın elde ediyorlar: İki özel güvenlik görevlisi internetten öğrendi
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Antalya'da yaşayan özel güvenlik görevlileri Cemil Şahin (38) ve Haluk Arlı (32), 4 yıl önce internette araştırma yaptıkları sırada, elektronik atıklardan altın, gümüş, paladyum ve bakır elde edilebileceğini öğrendi.
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Evde hobi olarak altın ayrıştırmaya çalışan Şahin ve Arlı, yaptıkları çalışmalar sonucunda evde her gün bir gram altın elde etmeyi başardı.
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Çöp ve hurdacılardan topladıkları elektronik atıkları eve getirip ayrıştırarak sıvı haline getirdikleri altını çökerten Şahin ve Arlı, içi oyulmuş patatesin içine koyuyor. Şahin ve Arlı, yoğun ısı altında patatesin içindeki kırmızı toprak halindeki çökeltiyi ısıtarak, ayrışan altını çıkarıyor.
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24 AYAR SAF ALTIN ELDE EDİLİYOR<br> <br> Haluk Arlı, elektronik atıkları çöplerden, hurdacılardan temin ettiklerini söyledi.
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Belli formüllerle elektronik atıklardan altın, gümüş, paladyum ve bakır elde ettiklerini anlatan Arlı, “Ürünlerin kendine göre sistemleri var. Önce bakır ve gümüşünü alıyoruz. Farklı formüller kullanarak sıvı haline getiriyoruz. Sıvıda bakır ve gümüşü ayırdıktan sonra altını çökertip toz ya da kırmızı toprak haline getiriyoruz. Kırmızı toprağı patatesin içinde eriterek, 24 ayar saf altın elde ediyoruz\" dedi.
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Altını, bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlarda bulunan hafıza kartlarından elde ettiklerini aktaran Cemil Şahin ise şöyle konuştu:
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\"Hafıza kartları üzerinde bulunan altın kaplamadan, altın elde ediyoruz. Bunlar saf 24 ayar altın kaplama ürünler. Evdeki atık elektronik eşyaları çöpe atacağımıza bunları evde kullanılan temizlik ürünleriyle işleyerek kendi madenimizi oluşturuyoruz. Bunları yakarak ya da evde kullanılan çamaşır suyu gibi temizlik ürünleriyle eriterek saf altın haline getiriyoruz. En iyi iletken olduğu için bütün elektronik cihazlarda altın, gümüş, paladyum ve bakır kullanılmıştır.\"
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\"ALTINI PATATESTEN ÇIKARIYORUZ\"<br> <br> Elektronik atıklardan altın elde edilmesinin yaygınlaşmasını amaçladıklarını anlatan Cemil Şahin, “Herkes evinde bir günde bir gram altın yapabilir. 'Avrupalı yapabiliyorsa biz neden yapmayalım' dedik ve başardık. Altını patatesten çıkarıyoruz. Çünkü patatese altın yapışmıyor\" dedi.
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Her gün evde bir gram altın elde ediyorlar: İki özel güvenlik görevlisi internetten öğrendi
Antalya'da Cemil Şahin ve Haluk Arlı, evlerinde elektronik atıklardan altın, gümüş, paladyum ve bakır elde ediyor. Elektronik atıklardaki metalleri ayrıştırıp, sıvı haline getiren ikili, her gün en az bir gram altın elde ediyor.


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