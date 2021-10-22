Altın fiyatları uçuşa geçti: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?

Yükselişe geçen altın fiyatları, serbest piyasaların son işlem gününde yakından takip ediliyor. Ekim ayının sonlarına doğru gelinirken çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları merak konusu oldu. Bir süredir dalgalı bir grafik çizen gram altın ve çeyrek altın sert bir yükseliş eğilimi gösterdi. Gram altın fiyatı 550 TL'yi test etmeye hazırlanırken çeyrek altın fiyatı ise 900 TL'yi gördü. Bu doğrultuda, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında öne çıkmaya başladı. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 22 Ekim altın fiyatlarında son durum...

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GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 525,89

SATIŞ(TL) 526,09

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 881,00

SATIŞ(TL) 900,00

EKONOMİ Faiz indirimi sonrası altın fiyatları rekor kırdı: Gram altında tüm zamanların rekoru

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.746,00

SATIŞ(TL) 1.800,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.488,00

SATIŞ(TL) 3.586,00

EKONOMİ Altın fiyatları yükselişte: 21 Ekim bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?

FOTOĞRAF 9 Türk düğün geleneğinin vazgeçilmezlerinden birisinin takı töreni olduğunu belirten kuyumcu işletmecisi Emre Duru, düğünün yıldızı olan gelin ve damada takılan altınların ışıltılarına ışıltı katmakla kalmayıp bütçelerine de oldukça fayda sağladığını söyledi. Fakat karşılarına son zamanlarda sahte altınlarla ilgili birçok haber çıktığını kaydeden Duru, “Gelin ve damat düğün bitip evlerine gittikten sonra altınlarını bozdurmak istediklerinde hüsrana uğramamak için bu konuda oldukça dikkatli olmalıdırlar. Öncelikle bizim de satışlarda en önem verdiğimiz husus müşterinin güvenini kazanmaktır. Altın alacakların ilk olarak yapması gereken eylem güvendikleri ve bildikleri kuyumculardan alışveriş yapmak olacaktır... Eğer bir kuyumcu, kişiye güven duygusu vermiyorsa oradan altın satın alınmamalı ve bozdurulmamalıdır. Ama bu konuda çok yenilerse ve bildikleri, sürekli gittikleri bir kuyumcu yoksa ilk olarak gözle muayene işlemi uygulanmalıdır. Altınların üzerinde mutlaka bulunması gereken, karatını ve saflığını niteleyen damgalar ile üretici firmaların kendi damgalarının yer aldığı bilinmelidir. Bu uygulama alıcıya ürünün gerçekliğiyle ilgili fikir veren önemli ayrıntılardır... Fakat sadece damgaları kontrol etmekle kalmamalı, altınlarda renk değişikleri veya farklı tonlara geçişlerin olup olmadığı iyi bir şekilde incelenmelidir. Diğer önemli bir konu da altının o gün ki fiyatıdır. Altın gerçek fiyatından daha aşağıda ya da yukarıda satılamaz. Altınları ele alıp ağırlıklarını ölçmek de kişilerin yararına olacaktır. Çünkü altın sahip olduğu yüksek özgül ağırlığından dolayı sahte takılara göre daha ağır gelecektir. Çok eskilerden bu yana kullanılan ısırma yöntemi de karar vermeniz üzerinde etkili olacaktır... Altın hassas bir maden olduğu için ısırıldığında dişlerin iz bırakıp bırakmadığına bakılabilir. Adana’da hizmet verdiğimiz kuyumculuk bünyesinde bulunan bütün ürünlere satış esnasında fatura imkanı sağlanmaktadır. Kişiler de altın alımı yaptıkları yerden ürünler için fatura istemeli ve bunun kontrolünü yapmalıdırlar” dedi. Kuyumcular evlenecek çiftleri uyarıyor: Son zamanlarda bu duruma çok sık rastlıyoruz Kuyumcular yeni evlenen çiftleri, düğünlerinde takılabilecek sahte altınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karşılarına son zamanlarda sahte altınlarla ilgili birçok haber çıktığını kaydeden Emre Duru "Gelin ve damat düğün bitip evlerine gittikten sonra altınlarını bozdurmak istediklerinde hüsrana uğramamak için bu konuda oldukça dikkatli olmalıdırlar" dedi. BiP'te paylaş

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