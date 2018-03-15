Altın fiyatları yükseliyor

Dünyada 150 bin tondan fazla altın var. Bunun yüzde 40’ını finansal rezerv aktifler olarak kullanıyoruz. Geriye kalan altının yüzde 60'ı ise genel kullanımda; yani mücevher, antika, elektronik kimyasallar ve diğer endüstriyel ürünlerde bulunuyor.

Altın talebi tüketicilerden çok yatırımcılardan geliyor. Altına son dönemlerde talep artıyor. Düğün mevsiminin başlaması da altına olan talebin göstergesi. Genellikle kültürümüzde düğünlerde evlenenlere destek olmak için altın hediye ederiz. Sünnet düğünlerinde de çocuğa hediye olarak altın götürürüz. Bu nedenle de altın fiyatları her gün merak edilir. Peki 15 Mart Perşembe 2018 tarihinde altın fiyatları ne oldu?

Altın bu sabah saatlerine yükselişle başladı. Bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 15 Mart 2018 Perşembe günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişi sürüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 165,58 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? Gram altın bugün 165,54 liradan alınırken, 165,58 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 263,86 liradan alınırken 269,76 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1089,00 liradan alınıp 1099,00 liradan satılıyor.

15 MART 2018 ALTIN FİYATLARI

Altın Fiyatları Alış Satış Gram 165,53 165,59 Cumhuriyet 1089,00 1099,00 22 Ayar Bilezik 149,60 150,40 Yarım Ziynet 526,06 539,51 Çeyrek Ziynet 263,86 269,76

EKONOMİ Dolarda değişiklik yok

EKONOMİ Euro 4.80 liraya çıktı