EkonomiAltın fiyatları yükseliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

15 Mart 2018 çeyrek altın ne kadar? Flaş altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliyor

"Altın fiyatları kaç lira?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından 15 Mart Perşembe sabah saatlerinde de araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere bizim geleneklerimizde, kültürümüzde altının yeri ayrıdır. Düğünlerde, evlenenlere destek olarak ya da sünnet düğünlerinde bir hediye olarak altın verilir. Ayrıca altın yatırım amacıyla en güvenli üründür. Buna istinaden altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilir. Peki 15 Mart Perşembe günü çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını, gram altın kaç lira? İşte en güncel altın fiyatları.

Haber MerkeziYeni Şafak
Cumhuriyet altını 1089,00 liradan alınıp 1099,00 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını 1089,00 liradan alınıp 1099,00 liradan satılıyor.

Dünyada 150 bin tondan fazla altın var. Bunun yüzde 40’ını finansal rezerv aktifler olarak kullanıyoruz. Geriye kalan altının yüzde 60'ı ise genel kullanımda; yani mücevher, antika, elektronik kimyasallar ve diğer endüstriyel ürünlerde bulunuyor.

Altın talebi tüketicilerden çok yatırımcılardan geliyor. Altına son dönemlerde talep artıyor. Düğün mevsiminin başlaması da altına olan talebin göstergesi. Genellikle kültürümüzde düğünlerde evlenenlere destek olmak için altın hediye ederiz. Sünnet düğünlerinde de çocuğa hediye olarak altın götürürüz. Bu nedenle de altın fiyatları her gün merak edilir. Peki 15 Mart Perşembe 2018 tarihinde altın fiyatları ne oldu?

Altın bu sabah saatlerine yükselişle başladı. Bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 15 Mart 2018 Perşembe günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişi sürüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 165,58 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? Gram altın bugün 165,54 liradan alınırken, 165,58 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 263,86 liradan alınırken 269,76 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1089,00 liradan alınıp 1099,00 liradan satılıyor.

15 MART 2018 ALTIN FİYATLARI

Altın FiyatlarıAlışSatış
Gram

165,53

165,59

Cumhuriyet

1089,00

1099,00

22 Ayar Bilezik

149,60

150,40

Yarım Ziynet

526,06

539,51

Çeyrek Ziynet

263,86

269,76

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