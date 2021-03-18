Uzmanlar altın için tarih verdi: 2 bin doların üstüne çıkabilir

'Altın ne zaman yükselecek?' sorusunun cevabı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 2021'de altın kadar olacak merak edilirken uzmanlardan altında yükseliş yorumları gelmeye devam ediyor.

Özellikle son dönemde dolar kurundaki sert düşüşler de gram altının gerilemesinde önemli etken oldu. Bu düşüş altın yatırımcısını tedirgin ederken kuyum esnafı ise tedirginliğe gerek olmadığını, altının uzun vade için karlı bir yatırım aracı olduğu görüşünü savunuyor.

EKONOMİ Altın fiyatlarında yükseliş

"ALTININ ONS FİYATI 2 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Kuyum Esnafı İlhami Yazıcı, ‘'Altında sert bir düşüş oldu fakat bu düşüş dolar kurunun düşmesinden dolayı oldu. Altının onsunda ciddi bir düşüş olmadı, ons altın 1750 - 1850 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Biz yatırımcılara dövizlerini bozdurarak altın almalarının daha karlı olacağını söylüyoruz. Küresel piyasalarda paralar değer kaybeder fakat altın her zaman güvenli bir yatırımdır.

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300 sene öncede 500 sene önce de altın değerliydi, bugün de altın değerini koruyor. Biz altın yatırımcılarına bu dönemde panik yapm amalarını öneriyoruz, altın uzun vade bir yatırım aracıdır ve uzun vadede kazandıracaktır. Altının ons fiyatının 2021 ortalarında 2 bin doların üzerine yükselmesini bekliyoruz'' dedi.

FOTOĞRAF 8 Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ve döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle 500 lira bantlarına kadar çıkan altın fiyatları son günlerde günlerde 400 - 420 lira bantlarına kadar geriledi. Yaşanan düşüşle birlikte yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla ise kuyumcuların yolunu tuttu. Son günlerde fiyatları düşen altında yatırım amacıyla alımların arttığını ifade eden kuyumcular, altın fiyatlarının kısa vadede aynı seviyelerde seyredeceğini söyledi. “Ciddi bir şekilde yatırım amaçlı yönelme var” <br>< br> Altın fiyatlarının düşmesi sonrasında Kocaeli’deki vatandaşlardan altına ciddi yönelim olduğunu belirten kuyumcu Sergen Kavartkurt, Altın fiyatları birden bire yükselişten sonra 500 bantlarına çıktı. Şu an 400 - 420 bantlarında seyrediyor. Bu düşüşten dolayı altına bir rehavet var şu anda, satışlarımız güzel bir şekilde ilerliyor... Altını şu anda yatırım aracı olarak düşünüyorlar çünkü altın sert düşüş yaptığı için tekrar çıkacağını düşünüyor vatandaşımız. Ondan dolayı altına ciddi bir şekilde yatırım amaçlı yönelme var. Nikah ve düğün salonlarının kademeli olarak açılmasının etkilerini özellikle yeni kararlar açıklandıktan sonra ciddi bir şekilde hissetmeye başladık” dedi. “Bu bantlarda kalacağını düşünüyoruz” <br> <br> Altın fiyatlarının kısa vadede bu bantlarda kalacağını ancak uzun vadede yükseleceğini düşündüğünü belirten Sergen Kavartkurt, “Gram altının bugün ki normal fiyatı 424 lira üzerinden işlem görüyor, çeyrek altın 700 lira, cumhuriyet altını 2 bin 840 lira, bilezik de 390 lira bantlarında işlem görüyor şu anda... Biz bu bantlarda kalacağını düşünüyoruz özellikle 400 - 420 bantlarında. Uzun vadede ise yükseleceğini düşünüyoruz. Daimi müşterisiyim buranın. Altın fiyatları şu an biraz daha iyi seyrediyor. Yazın kardeşimin düğünü vardı o aralar çok yüksekti, şu anki seviyeler fena değil İnşallah artmaz” diye konuştu. “Yatırım aracı olarak düşünüyorum” <br>< br> Altın fiyatlarının yaz aylarında artacağını düşündüğünü söyleyen Demet Yılmaz şu sıralar altını yatırım aracı olarak gördüğünü belirterek,” Kesinlikle yatırım aracı olarak düşünüyorum, özellikle şu aylarda. Yaza doğru gitmeye başladığımızda düğün sezonu filan açılacağından çok daha fazla artacağı için şu sıralar güzel bir yatırım olabilir... Çeyrek altının daha doğru bir yatırım olacağını düşünüyorum şu sıralarda. Bileziği çok düşünmüyorum sonuçta değer kaybediyor fiyatı düşüyor ama çeyrek ya da gramın daha düzgün bir yatırım olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Altın fiyatlarında büyük düşüş: Vatandaş kuyumcuya koştu Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırım amacıyla yapılan alımları arttırdı.

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"ORTA VE UZUN VADEDE ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR"

Kasım ayında 541 liralık gram altın fiyatından sonra geriye doğru bir dönüş başlamıştı. Geçtiğimiz hafta 401 liraya kadar gerileyen gram altın yeniden yükselişe geçti. Şu sıralar altının gramı 420 lira seviyelerinde seyrediyor.

Altında diğer yatırım araçlarında olduğu gibi bir analiz yapmak zor. Hızlı iniş çıkışlar olabiliyor. Ama uzmanlar orta uzun vadede altın fiyatlarının tekrar yükselebileceğini söylüyorlar.