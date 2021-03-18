Altın fiyatlarında çok konuşulacak tahmin: Uzmanlar tarih verdi, 2 bin doların üstüne çıkabilir
Uzmanlar altın için tarih verdi: 2 bin doların üstüne çıkabilir
Geçtiğimiz Kasım ayında 540 lira seviyelerine ulaşarak rekor kıran gram altın o tarihten bu yana istikrarlı bir şekilde düşerek 403 lira seviyesine geriledi. Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altın normalleşme adımlarının ardından düşmeye başladı, son günlerde ise dalgalanmasını sürdürüyor. Dip seviyeleri gören altının ne zaman yükseleceği merak ediliyor. Kuyumcular son 7 ayın en düşük seviyesine gerileyen ardından hafif yükselişe geçen altının, yeniden toparlanmaya gireceğini ve ons fiyatının 2021 yılı ortalarında 2 bin doların üzerine yükselmesini beklediklerini söyledi.
'Altın ne zaman yükselecek?' sorusunun cevabı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 2021'de altın kadar olacak merak edilirken uzmanlardan altında yükseliş yorumları gelmeye devam ediyor.
Özellikle son dönemde dolar kurundaki sert düşüşler de gram altının gerilemesinde önemli etken oldu. Bu düşüş altın yatırımcısını tedirgin ederken kuyum esnafı ise tedirginliğe gerek olmadığını, altının uzun vade için karlı bir yatırım aracı olduğu görüşünü savunuyor.
"ALTININ ONS FİYATI 2 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"
Kuyum Esnafı İlhami Yazıcı, ‘'Altında sert bir düşüş oldu fakat bu düşüş dolar kurunun düşmesinden dolayı oldu. Altının onsunda ciddi bir düşüş olmadı, ons altın 1750 - 1850 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Biz yatırımcılara dövizlerini bozdurarak altın almalarının daha karlı olacağını söylüyoruz. Küresel piyasalarda paralar değer kaybeder fakat altın her zaman güvenli bir yatırımdır.
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300 sene öncede 500 sene önce de altın değerliydi, bugün de altın değerini koruyor. Biz altın yatırımcılarına bu dönemde panik yapmamalarını öneriyoruz, altın uzun vade bir yatırım aracıdır ve uzun vadede kazandıracaktır. Altının ons fiyatının 2021 ortalarında 2 bin doların üzerine yükselmesini bekliyoruz'' dedi.
Kasım ayında 541 liralık gram altın fiyatından sonra geriye doğru bir dönüş başlamıştı. Geçtiğimiz hafta 401 liraya kadar gerileyen gram altın yeniden yükselişe geçti. Şu sıralar altının gramı 420 lira seviyelerinde seyrediyor.
Altında diğer yatırım araçlarında olduğu gibi bir analiz yapmak zor. Hızlı iniş çıkışlar olabiliyor. Ama uzmanlar orta uzun vadede altın fiyatlarının tekrar yükselebileceğini söylüyorlar.