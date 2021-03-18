Ekonomi Uzmanlar altın için tarih verdi 2 bin doların üstüne çıkabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatlarında çok konuşulacak tahmin: ​Uzmanlar tarih verdi, 2 bin doların üstüne çıkabilir

Uzmanlar altın için tarih verdi: 2 bin doların üstüne çıkabilir

Geçtiğimiz Kasım ayında 540 lira seviyelerine ulaşarak rekor kıran gram altın o tarihten bu yana istikrarlı bir şekilde düşerek 403 lira seviyesine geriledi. Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altın normalleşme adımlarının ardından düşmeye başladı, son günlerde ise dalgalanmasını sürdürüyor. Dip seviyeleri gören altının ne zaman yükseleceği merak ediliyor. Kuyumcular son 7 ayın en düşük seviyesine gerileyen ardından hafif yükselişe geçen altının, yeniden toparlanmaya gireceğini ve ons fiyatının 2021 yılı ortalarında 2 bin doların üzerine yükselmesini beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak İHA
Altının ons fiyatının 2 bin doların üstüne çıkması bekleniyor.
Altının ons fiyatının 2 bin doların üstüne çıkması bekleniyor.

'Altın ne zaman yükselecek?' sorusunun cevabı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 2021'de altın kadar olacak merak edilirken uzmanlardan altında yükseliş yorumları gelmeye devam ediyor.

Özellikle son dönemde dolar kurundaki sert düşüşler de gram altının gerilemesinde önemli etken oldu. Bu düşüş altın yatırımcısını tedirgin ederken kuyum esnafı ise tedirginliğe gerek olmadığını, altının uzun vade için karlı bir yatırım aracı olduğu görüşünü savunuyor.

Altın fiyatlarında yükseliş
EKONOMİ
Altın fiyatlarında yükseliş

"ALTININ ONS FİYATI 2 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Kuyum Esnafı İlhami Yazıcı, ‘'Altında sert bir düşüş oldu fakat bu düşüş dolar kurunun düşmesinden dolayı oldu. Altının onsunda ciddi bir düşüş olmadı, ons altın 1750 - 1850 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Biz yatırımcılara dövizlerini bozdurarak altın almalarının daha karlı olacağını söylüyoruz. Küresel piyasalarda paralar değer kaybeder fakat altın her zaman güvenli bir yatırımdır.

  • 300 sene öncede 500 sene önce de altın değerliydi, bugün de altın değerini koruyor. Biz altın yatırımcılarına bu dönemde panik yapmamalarını öneriyoruz, altın uzun vade bir yatırım aracıdır ve uzun vadede kazandıracaktır. Altının ons fiyatının 2021 ortalarında 2 bin doların üzerine yükselmesini bekliyoruz'' dedi.

Altın fiyatlarında büyük düşüş: Vatandaş kuyumcuya koştu
FOTOĞRAF 8
Title
Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ve döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle 500 lira bantlarına kadar çıkan altın fiyatları son günlerde günlerde 400 - 420 lira bantlarına kadar geriledi. Yaşanan düşüşle birlikte yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla ise kuyumcuların yolunu tuttu.
Title
Son günlerde fiyatları düşen altında yatırım amacıyla alımların arttığını ifade eden kuyumcular, altın fiyatlarının kısa vadede aynı seviyelerde seyredeceğini söyledi.
Title
“Ciddi bir şekilde yatırım amaçlı yönelme var” <br>< br> Altın fiyatlarının düşmesi sonrasında Kocaeli’deki vatandaşlardan altına ciddi yönelim olduğunu belirten kuyumcu Sergen Kavartkurt, Altın fiyatları birden bire yükselişten sonra 500 bantlarına çıktı. Şu an 400 - 420 bantlarında seyrediyor. Bu düşüşten dolayı altına bir rehavet var şu anda, satışlarımız güzel bir şekilde ilerliyor...
Title
Altını şu anda yatırım aracı olarak düşünüyorlar çünkü altın sert düşüş yaptığı için tekrar çıkacağını düşünüyor vatandaşımız. Ondan dolayı altına ciddi bir şekilde yatırım amaçlı yönelme var. Nikah ve düğün salonlarının kademeli olarak açılmasının etkilerini özellikle yeni kararlar açıklandıktan sonra ciddi bir şekilde hissetmeye başladık” dedi.
Title
“Bu bantlarda kalacağını düşünüyoruz” <br> <br> Altın fiyatlarının kısa vadede bu bantlarda kalacağını ancak uzun vadede yükseleceğini düşündüğünü belirten Sergen Kavartkurt, “Gram altının bugün ki normal fiyatı 424 lira üzerinden işlem görüyor, çeyrek altın 700 lira, cumhuriyet altını 2 bin 840 lira, bilezik de 390 lira bantlarında işlem görüyor şu anda...
Title
Biz bu bantlarda kalacağını düşünüyoruz özellikle 400 - 420 bantlarında. Uzun vadede ise yükseleceğini düşünüyoruz. Daimi müşterisiyim buranın. Altın fiyatları şu an biraz daha iyi seyrediyor. Yazın kardeşimin düğünü vardı o aralar çok yüksekti, şu anki seviyeler fena değil İnşallah artmaz” diye konuştu.
Title
“Yatırım aracı olarak düşünüyorum” <br>< br> Altın fiyatlarının yaz aylarında artacağını düşündüğünü söyleyen Demet Yılmaz şu sıralar altını yatırım aracı olarak gördüğünü belirterek,” Kesinlikle yatırım aracı olarak düşünüyorum, özellikle şu aylarda. Yaza doğru gitmeye başladığımızda düğün sezonu filan açılacağından çok daha fazla artacağı için şu sıralar güzel bir yatırım olabilir...
Title
Çeyrek altının daha doğru bir yatırım olacağını düşünüyorum şu sıralarda. Bileziği çok düşünmüyorum sonuçta değer kaybediyor fiyatı düşüyor ama çeyrek ya da gramın daha düzgün bir yatırım olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Altın fiyatlarında büyük düşüş: Vatandaş kuyumcuya koştu
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırım amacıyla yapılan alımları arttırdı.


"ORTA VE UZUN VADEDE ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR"

Kasım ayında 541 liralık gram altın fiyatından sonra geriye doğru bir dönüş başlamıştı. Geçtiğimiz hafta 401 liraya kadar gerileyen gram altın yeniden yükselişe geçti. Şu sıralar altının gramı 420 lira seviyelerinde seyrediyor.

Altında diğer yatırım araçlarında olduğu gibi bir analiz yapmak zor. Hızlı iniş çıkışlar olabiliyor. Ama uzmanlar orta uzun vadede altın fiyatlarının tekrar yükselebileceğini söylüyorlar.

Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir
FOTOĞRAF 8
Title
Altın fiyatlarındaki yükselmeden dolayı insanların borç aldıkları altınları anlaşarak geri ödediğini söyleyen Mustafa Zağlı, “2020 yılında en çok satılan altın etüdünde çeyrek ve gram altın gitti. Malum altın fiyatlarının yüksek oluşu, toplumu biraz daha gram altına sevk etti...
Title
Çeyrek de güzel satıldı ama tabi artık insanlar altın almaktan ziyade, düğünde takılan altınları borç ödemek için maalesef büyük bir çaba sarf ediyorlar...
Title
3 tane götürecekleri yere bir tane götürdüler, kendileri aralarında anlaşarak kimisi gram altın alıyor kimisi de çeyrek altın alıyor. 2020 yılında en çok sattığımız ürün de öncelikle gram altın ve sonrasında da çeyrek altın oldu” dedi.
Title
Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “2021 yılında ise altındaki beklentimiz şöyle ki, biliyorsunuz altın hiçbir zaman gördüğü zirveyi tekrar bırakmaz. Ufak tefek indirimler konjektörlerde duraklama olur ama bizim tahminimiz altın, 2021 yılının ilk çeyreğinin biraz üzerinde yavaş yavaş kıpırdamaya çalışır...
Title
Biliyorsunuz Amerika’da seçimler oldu ve yeni başkanları da doların düşük olmasını istemiyor. Öyle olunca dolar çıkınca, altın da gördüğü yere tekrar gelecektir...
Title
Bizim tahminimiz Çeyrek altın da o sıralar bin 100 TL civarlarında olabilir diye tahmin ediyoruz.”
Title
Title
Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir
2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, en çok satılan altının gram altın olduğunu söyleyerek, “2021 yılında çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir” dedi.
Abone Ol Google News
Bakandan altın talimatı

Bakan'dan altın talimatı

500 gramlık altın teminatı taslaktan çıkarıldı.
İstikrarlı artış devam ediyor

İstikrarlı artış devam ediyor

​İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum.
Edirnekapı Şehitliği’nde gazi yakınından İmamoğlu’na tepki: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil!

​Trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, yiyecek, çiçek satan satıcılar güvenliği tehlikeye atıyor.

​MHP Lideri Bahçeli konuşuyor.

​Türkiye %17 ile dünyanın en yüksek faiz veren ülkelerinin başında geliyor.

Hedef 5 milyon turist

Hedef 5 milyon turist

​Teröristlerin yakıp yıktığı Sur'u devlet ayağa kaldırdı.

Siper füzesinin menzili 150 km olacak.

​HDP'li Ömer Gergerlioğlu'na sahip çıktı.

​Terör örgütünün siyasi ayağına destek çıktılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.