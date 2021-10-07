Altın fiyatlarında dalgalanma: Bugün gram altın ve çeyrek altın kaç TL?

Altındaki hareketlilik özellikle bu ziyneti yatırım aracı olarak kullanmak isteyenler tarafından mercek altına alınıyor. Her gün "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusuyla güncel durumu araştıran yatırımcılar, altının gramının hafta başında 500 liranın altına düştüğünü gördü. Dün 502 TL seviyesinde işlem gören gram altın bugün küçük bir değer kaybıyla güne başladı ve dalgalanmayı sürdürdü. Peki, 7 Ekim anlık altın alış satış fiyatı kaç TL?
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 501,37
SATIŞ(TL) 501,46
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 811,00
SATIŞ(TL) 827,00
EKONOMİ
Altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Ekim altın fiyatlarında son durum
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.623,00
SATIŞ(TL) 1.654,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.240,00
SATIŞ(TL) 3.294,00
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Yenice’nin Kalkım ile Balıkesi’in Balya ilçelerinde halk pazarlarında seyyar olarak tezgah açan Ertuğrul Müftüoğlu, 40 yıldır baba mesleği olan sarraflık mesleğini sürdürüyor.
Yenice bölgesinde tütün ve biber ekimi zamanlarında vatandaşların veresiye aldıkları altınları hasat zamanı ödediklerini belirten Müftüoğlu, “Bu iş baba mesleğim. 40 yılı aşkın süredir Kalkım ile Balya arasında seyyar sarraflık yapıyoruz. Bu yöreyi yıllar önce babam alıştırmış. Sezondan sezona, tütün parasından biber parasına bu bölgede para döner.
Herkes birbirini tanıdığı için güvenle alış veriş yapılır. Genelde 22 ayar ürünler satarız. Düğünler için bileşik, yatırım aracı olarak 2,5’luk ata lirası ve çeyrek altın alınır. 40 yılı aşkın süredir meslekte bu şekilde çalışıyoruz” dedi.
MESLEĞİN RİSKLERİ ÇOK, SİLAHLA KURŞUN ATANLAR OLDU <br> <br> Mesleğin son temsilcileri olduklarını ve büyük risk taşıdıklarını belirten Müftüoğlu. “Bir kaç seneye kadar biz de dükkanları sabitleştiririz. Mesleğin tadı kaçtı, sokaklarda altın satmak zor. Riskleri çok. Yollarda silahla önümüze geçenler, kurşun atanlar oldu. Bunları ben yaşadım iki defa.
Allah’a şükür malımızı, canımızı gasp ettirmeden, sağlığımızı kaybetmeden işimizin başındayız yine. Mecburuz, buralar küçük yerler. Allah bereket versin karnımızı doyuracak kadar üç beş kuruş bir şeyler oluyor” diye konuştu.
İKİ AY VERESİYE ALTIN VEREBİLİYORUZ <br> <br> Ertuğrul Müftüoğlu, Sezon olarak veresiye satışın paraları dönmeye başladı. Veresiye verdiğimiz müşterilerimiz çok. Bunların paraları yavaş yavaş tahsil olurken, herkes ödemesini düzenli bir şekilde yapar.
Kalkım ve yakın köylerdeki halkımıza vatandaşlarımıza bir iki aylık veresiye altın verebiliyoruz. Çeyrek altın ihtiyaçlarını görebiliyoruz. Çünkü biber sezonunda biberlerini sattıklarında gelip ödemelerini yapıyorlar. Bu şekilde halkla iç içeyiz. Böyle olmasa ticaret olmuyor. Eylül ayına kadar idare ediliyor. Eylül ayının sonunda kırmızı biberini ve domatesini toplayan, satan ödemelerini bize yapıyor. Bu çark bu şekilde devam ediyor. Bir dahaki sene yine Allah ömür verirse bu şekilde devam ederiz” dedi.
ALTIN KURUNU İNTERNETTEN TAKİP EDİYOR <br> <br> Seyyar olduğu için altın kurunu da cep telefonu aracılığıyla internetten takip ettiklerini ifade eden Müftüoğlu, “Anlık altın fiyatlarını internet aracılığı ile telefonlarımızdan takip ediyoruz. Güvenemediğimiz zaman da hemen İstanbul’u arıyoruz. Anlık Kapalı Çarşı’daki borsa fiyatını alıyoruz. Bir süre bunla idare ediyoruz. Yüklü satış olursa, düşüp çıktığını internet veya tekrar İstanbul’u arayarak takip ediyoruz” şeklinde konuştu.
Bu da seyyar kuyumcu: Simit satar gibi altın bilezik satıyor
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy'de 40 yıldır seyyar olarak sarraflık yapan Ertuğrul Müftüoğlu, 2 defa silahlı soygun riski atlattı. Görenleri şaşkına çeviren seyyar sarraf düğün zamanı tanıdıklara veresiye altın sattığını belirterek, alacak defteri tuttuğunu söyledi.
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Kuyumcular bugünlerde piyasalarda önceki senelere göre yüzde 70 seviyelerinde bir canlanma yaşandığını belirtirlerken, özellikle altının gram fiyatındaki düşüşün talebi artırdığını söylediler.
Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı vatandaşın, altını yatırım aracı olarak gördüğünü ve altın fiyatının da düşmesi altına talep arttığını ifade ederek şunları söyledi:
Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız iki yıldır gelmedikleri için bugünlerde piyasada bir hareketlenme var. İşlerimiz şükürler olsun iyidir. Dolayısıyla en hareketli günlerimizi yaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Düğün ayları olduğu için gelenler genellikle yöremizin modası olan burma bilezik, hasır bilezik, beşli gibi ürünleri daha çok tercih ediyor. Vatandaşımız altını yatırım aracı olarak gördüğü için 'şu anda altına bayağı rağbet var' diyebiliriz.
Vatandaşımıza tavsiyemiz, altının düşük çıkmasına bakmaksızın daha çok işçiliksiz ürünleri almalarını öneririz. Çünkü altının fiyatları böyle kalmayacak yıl sonuna kadar altının fiyatında iyi bir yükselme olacağını tahmin ediyoruz. Altın fiyatlarının bu aylarda düşük olmasının en büyük sebepleri yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin bol miktarda döviz getirmelerinden dolayı altında nispi de olsa düşme oluyor. Şükürler olsun bu günlerde piyasa epeyce canlandı. Geçen 2 seneye rağmen bu sene çok iyi. Yüzde 60-70 seviyelerinde bir canlanma var. İki üç ay öncesine göre altın fiyatları 520-525 TL'ye kadar çıkmıştı şu anda da 490'lar seviyesinde. Dolayısıyla vatandaşımız altını tercih ediyor. Milletimiz en iyi yatırım aracı altını görüyor.
Kuyumculardan Erhan Şakar da, altın fiyatlarındaki düşüşün piyasayı hareketlendirdiğini ifade ederek, Yaz sezonunun gelmesi, düğünlerin artması, altın fiyatlarının da düşüşte olması altına olan talebi artırdı. Altındaki fiyat düşüklüğü zaten bekleniyordu. Okullar açılana kadar piyasanın hareketliliği süreceğini tahmin ediyoruz diye konuştu.
Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi
Son günlerde altının gram fiyatlarında yaşanan düşüş dolayısıyla kuyumcularda belirgin bir hareketlenme gözleniyor. Özellikle pandemi sonrası ilk kez gurbetçilerin yoğun bir şekilde memleketlerine gelmesi ile piyasalar tekrar eski hareketli günlerine döndü.