Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Koronavirüs nedeniyle küresel ekonomide zor günler geçiriliyor.
Yatırımcılar borsalardan uzaklaşırken güvenli liman olan altına talep her geçen gün artıyor.
Saat 07:58 itibarıyla gram altın 314.2 lira seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 1527 dolar seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın ise 514 liradan satılıyor.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankaları müdahalelerine devam ediyor.
Merkez Bankası dün açıkladığı faiz kararında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.
ABD Merkez Bankası (Fed) sürpriz bir toplantıyla politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 0-0,25 aralığına düşürmüştü.