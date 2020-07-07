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Ekonomi Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor Gram altın 393 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

7 Temmuz güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor: Gram altın 393 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 393,1 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 638 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 613 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
Gram altın 393,1 liradan işlem görüyor.
Gram altın 393,1 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 393,7 liradan tamamladı.

  • Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 393,1 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 638 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 613 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.781,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor
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Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen Suriye altını yaygınlaşmaya başladı.
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Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu söyleyen Kuyumcu Bülent Dalyan, Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada sahte altın takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor dedi.
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NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altının gerçek altından ayıran en belirgin özelliğinin rengi ve hafifliği olduğunu belirten Dalyan, Sahte altına yakından bakıldığında üzerindeki işçilik kendini belli eder. En ayırt edici özelliği ise koyu sarı rengidir...
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Eline aldığında diğer altınlara göre hafif kalır. Bir de üzerine herhangi bir metal ile kazınırsa boyası kalkar. Gerçek altın ne kadar kazınırsa kazınsın özelliğini kaybetmez diye konuştu.
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Aynı görünüm ve ebattaki 'Adana burması' modelinde yapılmış Suriye altını ile gerçeğini hassas teraziye koyan Dalyan, gerçek altının 30 gram, sahte altının ise 15 gram olduğunu gösterdi.
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TEZGAHLARDA YERİNİ ALIYOR, TALEP YÜKSEK İmitasyon ürünler ve Suriye altını satışı da yapılan bir işyerinde çalışan Gamze Taraca, takıcı ve tezgahlarda 10 ila 50 lira arasında satılan imitasyon altınlara talebin çok yüksek olduğunu söyledi.
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Gamze Taraca, Altın fiyatları çok yükselince hanımlar bu ürünlere yöneliyor. Fiyatları çok uygun, gerçeğinden ilk bakışta ayırt etmek çok zor. Ciddi miktarda satış yapıyoruz dedi.
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İş yerine imitasyon altın almaya gelenler ise ürünü günlük kullanım için aldıklarını, düğünlerde takılmasının hoş olmadığını belirtti.
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Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
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Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
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Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor
Türkiye'de son dönemde altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte bazı vatandaşlar, 'çakma altın' olarak adlandırılan Suriye altını almaya başladı. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcu Bülent Dalyan, bu ürünü gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'deki JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da emtia fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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