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Ekonomi Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor Gram altın 394 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1 Temmuz altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram altın 394 lira seviyelerinde

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor ve gram altın fiyatları yatırımcının gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. 1 Temmuz gram altın fiyatı, 394,2 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 616 liradan satılıyor. Yükselişteki altın fiyatlarındaki son durum haberimizde…

Haber Merkezi AA
Gram altın 394,2 lira seviyesinde seyrediyor.
Gram altın 394,2 lira seviyesinde seyrediyor.

Düğün mevsimi yaklaşırken hediye ve yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 392,3 liradan tamamladı.

  • Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 394,2 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 616 liradan satılıyor.

Koronavirüste 'ikinci dalga endişesi' altın fiyatlarını yükseltiyor: Düğün yapacaklar elini hızlı tutmalı
EKONOMİ
Koronavirüste 'ikinci dalga endişesi' altın fiyatlarını yükseltiyor: Düğün yapacaklar elini hızlı tutmalı

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazanarak, 1.788 dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Altın fiyatlarında ateş düşmüyor: Son 8 yılın zirvesini zorluyor
EKONOMİ
Altın fiyatlarında ateş düşmüyor: Son 8 yılın zirvesini zorluyor

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor
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Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen Suriye altını yaygınlaşmaya başladı.
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Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu söyleyen Kuyumcu Bülent Dalyan, Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada sahte altın takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor dedi.
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NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altının gerçek altından ayıran en belirgin özelliğinin rengi ve hafifliği olduğunu belirten Dalyan, Sahte altına yakından bakıldığında üzerindeki işçilik kendini belli eder. En ayırt edici özelliği ise koyu sarı rengidir...
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Eline aldığında diğer altınlara göre hafif kalır. Bir de üzerine herhangi bir metal ile kazınırsa boyası kalkar. Gerçek altın ne kadar kazınırsa kazınsın özelliğini kaybetmez diye konuştu.
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Aynı görünüm ve ebattaki 'Adana burması' modelinde yapılmış Suriye altını ile gerçeğini hassas teraziye koyan Dalyan, gerçek altının 30 gram, sahte altının ise 15 gram olduğunu gösterdi.
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TEZGAHLARDA YERİNİ ALIYOR, TALEP YÜKSEK İmitasyon ürünler ve Suriye altını satışı da yapılan bir işyerinde çalışan Gamze Taraca, takıcı ve tezgahlarda 10 ila 50 lira arasında satılan imitasyon altınlara talebin çok yüksek olduğunu söyledi.
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Gamze Taraca, Altın fiyatları çok yükselince hanımlar bu ürünlere yöneliyor. Fiyatları çok uygun, gerçeğinden ilk bakışta ayırt etmek çok zor. Ciddi miktarda satış yapıyoruz dedi.
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İş yerine imitasyon altın almaya gelenler ise ürünü günlük kullanım için aldıklarını, düğünlerde takılmasının hoş olmadığını belirtti.
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Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
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Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
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Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor
Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor
Türkiye'de son dönemde altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte bazı vatandaşlar, 'çakma altın' olarak adlandırılan Suriye altını almaya başladı. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcu Bülent Dalyan, bu ürünü gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.


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