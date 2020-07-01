1 Temmuz altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram altın 394 lira seviyelerinde
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor ve gram altın fiyatları yatırımcının gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. 1 Temmuz gram altın fiyatı, 394,2 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 616 liradan satılıyor. Yükselişteki altın fiyatlarındaki son durum haberimizde…
Düğün mevsimi yaklaşırken hediye ve yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 392,3 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 394,2 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 616 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazanarak, 1.788 dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.