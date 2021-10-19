Ekonomi Altın fiyatlarının yükselmesiyle Kapalıçarşıdaki hareketlilik arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatlarının yükselmesiyle Kapalıçarşı’daki hareketlilik arttı

Altın fiyatlarındaki hareketlilik Kapalıçarşı’da yoğunluk oluşmasına yol açtı. Tarihi çarşıda günlük ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Altın fiyatlarının yükselmesiyle Kapalıçarşı’daki hareketlilik arttı
Pandemi döneminde 15-20 binlere düşen günlük ziyaretçi sayısı 100 binlere çıktı.

Dünyanın en eski çarşısı olma özelliğini taşıyan Kapalıçarşı’da altın fiyatlarının artmasıyla yoğunluk oluştu. Pandemi döneminde 15-20 binlere düşen günlük ziyaretçi sayısı 100 binlere çıktı. Bu duruma altın fiyatlarında hareketliliğin ve yurt dışı uçuşlarının açılmasının etki ettiği düşünülüyor.

"Altın alıp satmak isteyenler Kapalıçarşı'yı tercih ediyor"

Ziyaretçi sayılarına ilişkin de açıklama yapan Özboyacı, "Pandemi döneminde ziyaretçi sayısı çok azalmıştı, 15 - 20 binlere düşmüştü. Uluslararası kapıların açılmasıyla turistler yeniden gelmeye başladı. Şuanda günlük ziyaretçi sayısı 100 binlere ulaştı. Son dönemde altın fiyatlarında da sert hareketler görülüyor. Altın alıp satmak isteyenler bu dönemlerde Kapalıçarşı’yı tercih ediyor. Kapalıçarşı altın üretiminin merkezi konumunda bulunuyor. Düğün alışverişleri için vatandaşlar çarşıya geliyor" diye konuştu.

"Kapalıçarşı İstanbul’a gelen turistlerin ilk uğrak yeri"

Kapalıçarşı’nın turistlerin ilgisini çeken bir cazibe merkezi olduğunun altını çizen Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, ‘’Kapalıçarşı’nın inşasına 1461 yılında başlandı. Dünyanın en eski çarşısı olma özelliği taşıyor. Burada yaklaşık 66 sokak var, 23 kapı var, 2 bin 489 adet dükkan var. Kapalıçarşı başta kuyumculuk olmak üzere hediyelik eşya, deri, halıcılık gibi sektörleri barındırıyor. İnsanlar buraya geldiklerinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. İstanbul’a gelen turistlerin ilk uğradığı yerlerden birisi bu çarşı’’ ifadelerini kullandı.

Fiyatı altınla yarışıyor: Hasadına başlandı
FOTOĞRAF 9
Title
Siirt'te çiftçiler bu yıl yetersiz yağış nedeni ile kuraklığın yaşanması sonucu bıttımda umduğunu bulamadı.
Title
Üreticiler bu yıl salkımdaki ürünün boş olmasının üzüntüsünü yaşadı. Siirt merkeze bağlı Bağtepe köyünde 30 yıldır çiftçilik yapan Tacettin Yeşildağ, bu yıl yetersiz yağış sonucu oluşan kuraklık nedeniyle üründe büyük bir verim kaybı yaşadıklarını söyledi.<br>
Title
Geçen yıl 300 TL olan fiyatların bu yıl 400 TL olması bekleniyor<br><br>Bıttım ağaçlarında rekoltede yaşanan verim kaybından dolayı fiyatların artacağını belirten Yeşildağ, “30 yıldır çiftçiyim. Bıttım hasadına başladık bugün. Geçen yıla göre bıttımlarımızın yüzde 50'si boş ve dallarında kurumuş. Geçen sene sattığımız bıttımların kilosu 300 TL, bu sene 400 TL olması bekleniyor kuraklıktan dolayı. Bıttım çok az yani, çok çok azdır\" dedi.
Title
Bölgede en çok bıttım ağaçlarının bulunduğu bahçelerde ürün incelemelerine devam ettiklerini dile getiren Ziraat Mühendisi Murat Kuyumcu, dallarda meyve tutumunun fazla olduğunu ancak kuraklık nedeniyle iç dolumunun düşük olduğunu söyledi.<br>
Title
Bağ ve bahçelerde incelemelere devam ettiklerini ve çiftçileri her konuda bilgilendirdiklerini belirten Kuyumcu, \"Bıttım hasadı başladı bölgemizde. Yapılan hasat çalışmalarında, yapılan incelemelerde ürünün kuraklıktan dolayı meyve tutumunun iyi olmasında rağmen içi boş çıkıyor. Bu da çiftçilerimizi üzüyor. Beklentileri karşılamıyor. Hasat boyunca yaptığımız incelemelerde çiftçilerimizin kuraklıktan dolayı görmüş olduğu zararı nasıl telafi edecekleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Herkese bereketli kazançlar dilerim\" diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Fiyatı altınla yarışıyor: Hasadına başlandı
Siirt'e geçen yıl iç piyasada 300 liraya satılan bıttımın kilogram fiyatının, bu yıl kuraklıktan dolayı ürünün az olması ile 400 lirayı bulabileceği belirtildi.


Dolmabahçede beraberlik golü

Dolmabahçe'de beraberlik golü

​Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor.
Eskişehirde zorlu mesai

Eskişehir'de zorlu mesai

En az 2 hafta durmadan yanıyor.
Türkiyeyi hedef alan ortak bildiriye Dışişlerinden sert tepki: Adresi halen kavrayamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu.

Alıcısı hazır

Alıcısı hazır

Kilosu 300 liradan satılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.