Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Altın güne yatay seyirle başladı Gram altın 461 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın güne yatay seyirle başladı: Gram altın 461 lira seviyelerinde

Altın fiyatları ne kadar? Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 461,4 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 92 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 461,8 liradan tamamladı.

  • Gram altın, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 461,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 92 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.936 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gaziantep'te sahte altın üreten atölyeye baskın: Operasyonda çok miktarda sahte altın ele geçirildi
GÜNDEM
Gaziantep'te sahte altın üreten atölyeye baskın: Operasyonda çok miktarda sahte altın ele geçirildi

Analistler, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin, altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takı: Düğünlerin vazgeçilmezi oldu
FOTOĞRAF 8
Title
Altın fiyatındaki artış sonrasında düğün yapacak çiftler altın kaplama gümüş takılara yöneldi.
Title
Gümüş takıların fiyatı gerçek altının dörtte biri kadar<br>​<br>​ 3 kuşaktır Eskişehir'de gümüş kuyumculuk işini yürüten Mehmet Bakır, koronavirüs döneminin ardından yaşanan ekonomik sıkıntıların, evlenecek çiftleri altın kaplama gümüş takılara yönelttiğini belirterek, gümüş takılara uygulanan işlemleri anlattı.
Title
Bakır, “Tabi ki Korona virüs döneminde altın ve gümüş arttı, tüm madenler arttı ama bu artış takılara yansımadı. Takılarda sadece işçilik olduğu için, ham madde zaten orda pek fazla gözükmüyor. Altından çok gümüşe talep oldu. Altın fiyatları arttığı için vatandaşlar altın kaplama gümüşlere daha çok yöneldi. Altın olarak beğendiği bir şeyi alamayacak durumda olanlara gümüş olarak istediği her takıyı daha cazip fiyatlara hazırlayabiliyoruz. Trabzon hasırlarını, gerdanlıkları veya pırlanta görünümlü gümüş setleri sarı altın kaplama yapıp müşteriye veriyoruz. Mesela değeri 22 bin 15 bin gibi olan Trabzon hasırı setlerini altın fiyatının dörtte birinin altından gümüş alabiliyorlar. Atölyelerimizde, beğenilen bir gümüş takıyı istenilen altın görünümünde, örneğin 14 ayar 22 ayar 24 ayar altın renginde kaplamayı, belirli bir gram altını kaplama havuzlarına koyup, gümüş takıları kaplayıp müşterilerimize sunuyoruz. Onlar da düğünlerde nişanlarda altın görünümünde kullanıp tekrar ileriki zamanlar için saklıyor şeklinde konuştu.
Title
Gümüşe ilgi artmaya başladı<br>​<br>​ 5 yıl önceye göre şimdi gümüş satışlarında artış olduğunu belirten Bakır, konuşmasının devamında şunları söyledi: <br>​<br>​ Altının yükselmesinin bize faydası oldu. Gümüş takıları daha ön plana çıkardı. Artık düğünlerde bile tercih ediliyor. Trabzon hasırının normalde altın tellerle örüleni var bir de gümüş tellerle örülüp üzerine altın kaplananı var. Genel de büyükannelerimizin tercih ettiği modeller klasik hasırlar. Onlar nesilden nesile geçmesini istiyorlar ama bizim nesil tabi biraz daha yatırım amaçlı düşündükleri için altını şu an da daha çok gümüşünü tercih ediyorlar.
Title
Çiftler yanmasın diye ayrı uygulama<br>​<br>​ Gümüşte altın kaplama sadece çiftlerin değil hediye olarak da tercih edildiğini belirten Mehmet Bakır, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da şu uyarılarda bulundu:<br>​<br>​ Altın kaplama gümüşlerde bir yanılma yanmaması için takıların üzerin 925 ayar gümüş patentini görünür. Hediye edilmesi durumunda gelin ve damadın kandırıldığını düşünmesini istemeyiz. Kuyumcuların da yanılma durumu olabiliyor. Sonuçta bu da bir kuyumculuk madenidir, ayırt edilmesi zordur.
Title
Gümüş nesilden nesile aktarılıyor<br>​<br>​ Altına yatırım olurken, normalde gümüşe de yatırım olur mu sorusuna yanıt veren kuyumcu Bakır, gümüşe yatırım yaparken normal takılarda yatırım olmadığı anlatarak, gümüş takının bir yatırım aracı olmadığı ancak ağır işçilikli altın takılarının birebir olarak gümüşünü kullanmalarının daha karlı olacağını ve ileri zamanlarda bir aile yadigarı olarak manevi değer kazanabileceğini diye getirdi.
Title
Bakır, Alan kişiler bunu yatırım amaçlı almıyor. Bunu daha çok nesilden nesile geçmesini tercih ediyorlar. Gümüş madeni daha uygun olduğu için ve aynı altın işçiliği gümüşte de olduğundan daha sonraki nesile bırakıyorlar. Gümüşte yatırım tabi ki oluyor. Ama gümüşte takı olarak yatırım olmaz. Gümüşte daha çok gümüş külçe halinde alındığı zaman yatırım amacı olarak kullanabiliyor. Bin ayar has gümüş bir kilogram ağırlığında sertifikalı olduğu için fiyatı ise 4 bin 500, 4 bin 600 civarında oluyor diye konuştu.
Title
“Renkler kalıcı değil ama yeniden yapılabilir<br>​<br>​ Eskişehir'de gümüş kuyumculukta usta olarak çalışan Erol Parlak, altın kaplamalar sonucunda ortaya çıkan görsellerin uzun süre için kalıcı olmadığı ancak defalarca düşük masrafta yeniden kaplama yapılabildiği ifade etti. Erol Parlak, “Kaplamamızı biz elektrolize olarak yapıyoruz. Bu cihazda gümüş, altınların üzerine değişik renklerde kaplamalar yapabiliyoruz. Tamamen kimyasal. Bunların tabi görsel olarak çok bir kalıcı da olmuyor. Fakat zamanlar kullandıkça renk çıktığında yeniden getirdiğinde kaplama yapabiliyoruz dedi.
Hayaller altın, gerçekler altın kaplama gümüş takı: Düğünlerin vazgeçilmezi oldu
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası 1 Temmuz itibariyle açılan düğün sezonunda altın fiyatlarında yeniden artış görülmeye başlandı. Altın fiyatlarının artması, düğün yapacak veya düğünlere takı götürecek vatandaşları düşündürüyor. Alternatif arayan vatandaşlar ise çözümü gümüş takılarda buldu. Özellikle altın kaplama gümüş takılar hem fiyatları hem de görünüşleri ile cazip hale geldi. Maddi durumu yetersiz olan vatandaşlar bu yöntem ile altının dörtte bir fiyatına gümüş takıları alabiliyor. Maliyetin düşük olması, altın kaplama gümüşlere ilgiyi her geçen gün arttırıyor.


Abone Ol Google News
Dönüşüm: Macron

Dönüşüm: Macron

​Hayal dünyası Fransa'yı uçuruma sürüklüyor.
Tarihe geçecek jest

Tarihe geçecek jest

​Fenerbahçe, 17 kulübe mektup göndererek çağrıda bulundu.
Sıcak havaya dikkat

Sıcak havaya dikkat

Bilim Kurulu Üyesi vaka sayıları artan illeri uyardı.
Hem kaçak <br>hem kıyak

Hem kaçak
hem kıyak

​Fransız okulu skandalı: Bedavadan üniversiteye giriyorlar.

Sürpriz transferin perde arkasını başkan anlattı.
38 terörist etkisiz hale getirildi

38 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım operasyonunda PKK'ya ağır darbe vuruldu.
'Akdeniz<br> Fırtınası' başlıyor

'Akdeniz
Fırtınası' başlıyor

Türkiye ve KKTC'den ortak tatbikat.
Köylüleri <br>tedirgin etti

Köylüleri
tedirgin etti

'Koronavirüsten değil bundan korkuyoruz.'
Artık kesinti yapılmayacak

Artık kesinti yapılmayacak

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
İstanbul <br>ve 17 ile uyarı

İstanbul
ve 17 ile uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Akıncı TİHA müjdesi

Akıncı TİHA müjdesi

Selçuk Bayraktar: ​Seri üretime başladı 2021'de göreve başlayacak.

​Sarı-kırmızılıları heyecanlandıran transfer iddiası.
Durdurulamıyorlar

Durdurulamıyorlar

Yine asker uğurlaması yine skandal görüntüler.
Üniversiteler<br> açılacak mı?

Üniversiteler
açılacak mı?

​Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e tavsiye yazısı.
3 bin TL ek ödeme

3 bin TL ek ödeme

​Aile hekimlerine koronavirüs nedeniyle ek ödeme yapılacak.
Hüsrana uğrayacaklar

Hüsrana uğrayacaklar

​İstikbal mücadelesini zafere taşıyacağız...
Diyaloğa evet<br>tavize hayır

Diyaloğa evet
tavize hayır

​Ankara, Mavi Vatan konusunda taviz vermiyor.
Bursluluk sınavı saat kaçta yapılacak?
Gündem

Bursluluk sınavı saat kaçta yapılacak?

2020 bursluluk sınavı bugün gerçekleştirilecek. Bursluluk sınavına kısa bir süre kala sınavın saat kaçta olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte bursluluk sınavının saati ve kaç dakika süreceğine ilişkin detaylar haberimizde.
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: İstanbul ve 17 ile yağış uyarısı yapıldı
Gündem

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: İstanbul ve 17 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun’un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
Ilısu Barajı ekonomiye 4 ayda 600 milyon lira katkı sağladı
Ekonomi

Ilısu Barajı ekonomiye 4 ayda 600 milyon lira katkı sağladı

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santralinin (HES) bir ünitesi, 4 ayda bir milyar kilovatsaat enerji üreterek ülke ekonomisine yaklaşık 600 milyon lira katkı sağladı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, geriye kalan diğer 3 ünitede test çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 2020 yılı içerisinde tamamının devreye alınacağını söyledi. Yıldız, "Ilısu Barajı tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 2,8 milyar lira katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.