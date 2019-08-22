Ekonomi Altın günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın günü yükselişle kapattı​

Altın günü yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,83 artışla 278,50 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 453,00 lira, Cumhuriyet altını 1.855,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,83 yükselişle 278,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,50
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.855,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 258,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.812,00
  • Yarım Ziynet 906,00
  • Çeyrek Ziynet 453,00
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