Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 462 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,6 yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 2 bin 477 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 70 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 210 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 386 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izliyor.

Çarşamba günkü enflasyon verilerinin ardından Fed'in yüzde 74 ihtimalle eylülde faiz indirimine gideceğini gösteren fiyatlamalar, dün Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından yüzde 68 seviyesine indi.

Dün, New York Fed Başkanı John Williams, yavaşlama sinyali veren enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladığını ancak bu olumlu haberlerin Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeye başlaması için yeterli olmadığını söyledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Tarih vererek uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarpıcı altın yorumunu tarih ve rakam vererek yaptı.

İslam Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ons altın dün 2395 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu hafta 2280-2380 dolar aralığını takip etmemiz gerektiğini söylemiştim. Yine aynı düşüncem geçerli. Haftalık kapanışlarda 2380 dolar üzerinde kapatmazsa aşağıda 2280 dolar destek seviyesi geçerliliğini koruyacak. Gram altın bu hafta 2500 lira üzerini test etmişti. Ons altın ne zaman 2280 dolar seviyesine inerse o seviyenin karşısındaki gram altın alım fırsatı verecektir.

Altın fiyatları gerilecek mi?

Dolar sakin olduğu için gram altın ons altına göre yön buluyor. Ons nereye gram altın oraya gidecek. Ons altın 2395 doları görünce gram altın 2500 liraya yükseldi. Ancak tekrar gerileyen bir gram altın var.

Alım fırsatı mı?

Gram altın için 2400-2500 lira geniş bant aralığını takip edeceğiz. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeliyiz. Mayıs ayında yaşanan bu stabil durum orta ve uzun vadede yatırımcısına fırsat sunmakta.

Kritik 2 tarih

Temmuz ayı itibariyle yeni rekorlar karşımızda olacak. Belki rekorlar Haziran ayına bile çekilebilir. O yüzden düşüşler kalıcı değil."











































