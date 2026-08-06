Altın iki ayın zirvesini gördü

Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik geçici bir anlaşma ihtimalinin enflasyon görünümüne dair endişeleri hafifletmesi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma olasılığını azaltmasıyla birlikte, altın yükselişe geçerek üst üste üçüncü gün değer kazandı. Yatırımcıların uzun süretir beklediği altının ons fiyatı gün içinde yüzde 4'ü aşarak 4 bin 200 dolara çıktı. Gram altın ise 6 bin 475 liraya yükselerek son iki ayın en yüksek seviyesini test etti. Gümüş fiyatları da yüzde 4'e yakın artışla 62,22 dolara yükseldi. Platin ve paladyum da yükselişte.

ŞUBATTAKİ SEVİYENİN HÂLÂ ÇOK ALTINDA

ABD ile İran arasındaki çatışmanın şubat ayı sonlarında başlamasından bu yana altın fiyatları sert biçimde değer kaybetti. Söz konusu çatışma enerji fiyatlarını hızla yükseltti, enflasyonist baskıları körükledi ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde kalması ihtimalini artırdı. Yine de Fed yetkilileri, geçen hafta gerçekleştirdikleri toplantıda üç üyenin faiz artışından yana görüş bildirmesine rağmen para politikasını üst üste beşinci kez değiştirmeme kararı aldı. Son haftalarda, Çinli kurumsal yatırımcılardan külçe altına yönelik bir miktar destek gelerek savaş kaynaklı düşüşün sona ermesine ve fiyatların ons başına 4 bin dolarlık kritik eşiğin üzerinde kalmasına yardımcı oldu.

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