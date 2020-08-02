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Altın rekora doymuyor: Altın fiyatları 2001 yılından bu yana en yüksek zirvesinde

Altın rekora doymuyor

Altın, temmuzda yüzde 11, yıl başından bu yana ise yüzde 30 getiri sağladı. Yükselişini üst üste 8’inci aya taşıyarak, 2001 yılından bu yana en uzun soluklu rallisini gerçekleştiren altının gram fiyatı, geçen ay rekor üzerine rekor kırarak 444,5 liraya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Altın fiyatları, temmuzda rekor üzerine rekor kırdı. Küresel ekonomilerdeki belirsizlik ve gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci tutumları yeni rekorlarda etkili oldu. Uluslararası piyasada yükseliş eğilimi ivme kazanan altının ons fiyatı, temmuzda yüzde 11 değer kazandı. Ons altın böylece yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 30 getiri sağladı. Salgın nedeniyle dünya ekonomisine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, gelişmiş ülke merkez bankalarının eşi görülmemiş büyüklükteki genişleme adımları ve ülkelerin borç stoklarındaki artış gibi nedenlerle artan altın talebi, ons fiyatını, temmuzda 1.983 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Altının ons fiyatı tarihi zirvesini görmesinin ardından temmuzu 1.972 dolardan tamamladı.

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GÜMÜŞ SON DÖNEMDE PARLADI

Dolar endeksindeki değer kaybı, altın ile birlikte tüm değerli metallere olan talebi artırırken, bu dönemde gümüşün getirisi altını geride bıraktı. Gümüşün ons fiyatı temmuzda yüzde 36 değer kazanarak 24,2 dolara çıktı. Analistler gümüşün ons fiyatında 35 dolar, gram fiyatında ise 10 lira seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu belirterek, uzun vadede gümüşün önemli bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini, ancak kısa vadede risklerin yüksek olduğunu söyledi.

ALTIN FONLARIN CAZİBESİ ARTTI

Yurt içinde, yükseliş serisini üst üste 8'inci aya taşıyarak, bu anlamda 2001 yılından bu yana en uzun soluklu rallisini gerçekleştiren altının gram fiyatı, temmuzda rekor üzerine rekor kırdı. Haziran ayını 392 liradan tamamlayan gram altın, temmuzda 444,5 lira ile rekor seviyeyi gördü. Altının gram fiyatı temmuzda bir önceki ay kapanışına göre yüzde 13 değer kazanarak 443 liradan kapanış yaptı. Ons altındaki yükselişin ivme kazanması ve bu hafta dolar kurundaki artışın etkisiyle son iki haftadaki değer kazancı yüzde 11'e ulaşan gram altın, temmuzda, 2019 kapanışına göre ise yüzde 53 prim yaptı. Analist İslam Memiş, altın talebinin artmasıyla, değerli metal fonlarına geçen hafta 3,8 milyar dolarlık giriş gerçekleştiğini söyledi. Memiş, “Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler de 6 yılın zirvesine çıktı” ifadelerini kullandı.

AL-SAT YAPMAK TEHLİKELİ UYARISI

İslam Memiş

İslam Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) adımları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın güçlü dolar söyleminin, dolar varlıklarında kısa vadeli toparlanmayı gündeme getirebileceğini aktardı. “Böyle bir durumda kısa vade için altının ons fiyatı 1.895 dolar, altının gram fiyatı 408 liraya kadar gerileyebilir” diyen Memiş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Altının bir tasarruf aracı olarak görülmeli. Son dönemde fiyatlarda yaşanan ralli ile birçok yatırımcı kısa vadede yüksek kar etme amacıyla al-sat’a yöneldi. Sosyal medyadaki yönlendirmelere bakarak al-sat yapan çok sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu tasarruf değildir ve çok tehlikelidir. Belirsizliğin arttığı bu dönemlerde öngörülerde de yanılma payı çoktur. Vatandaşlarımız birikimlerini, uzun vadeli olarak düşünerek, farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirmeli.”

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