Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde: 6 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde: Çeyrek altın ne kadar oldu? Yeni haftaya da primle başlayan altının gram fiyatı, rekor seviye olan 355,1 lirayı görmesinin ardından, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 355 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 581 lira, Cumhuriyet altını da 2.372 liradan satılıyor.

Haber Merkezi 06 Nisan 2020, 11:49 Son Güncelleme: 06 Nisan 2020, 11:51 AA