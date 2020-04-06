Ekonomi Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde Çeyrek altın ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde: 6 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Yeni haftaya da primle başlayan altının gram fiyatı, rekor seviye olan 355,1 lirayı görmesinin ardından, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 355 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 581 lira, Cumhuriyet altını da 2.372 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
6 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları
6 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,0 artışla 350,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftada, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 355 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 581 lira, Cumhuriyet altını da 2.372 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.632 dolar seviyesinde bulunuyor.

ATILAN ADIMLAR ALTINI YÜKSELTİYOR

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için dünya genelinde merkez bankalarınca atılan adımların altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

  • Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.590 doların destek, 1.643 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 360 liranın gündeme gelebileceğini ifade etti.

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