EkonomiAltın yatırımcısına güzel haber
TÜRKİYE EKONOMİSİ

14 Mart altın fiyatları ne kadar?

Altın yatırımcısına güzel haber

'Altın fiyatları bugün ne kadar' sorusunun cevabı konuyla yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 14 Mart Çarşamba günü altın fiyatlarındaki son durum, piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'daki son gelişmeler haberimizde...

Haber MerkeziAA
Çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.103 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.103 liradan satılıyor.

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun cevabı merak ediliyor. Dünden bu yana altın fiyatlarında gözle görülür bir yükseliş var.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 1,06 değer kazancıyla 165,2 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 164,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.103 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.320 dolardan işlem görüyor.

"YATIRIMCISINA SATIŞ FIRSATI VERİYOR"

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de dün açıklanan şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,2 ile beklentileri karşıladığını kaydetti.

Memiş, gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, "Altın fiyatlarında bu hafta yaşanan yükselişler kalıcı olmayabilir. Çünkü Fed'in faiz artırıma gideceğini, altın fiyatlarının baskı altında kalacağını tahmin ediyoruz.Bugün altının ons fiyatının 1.324-1.334 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz" dedi.

Dolar kurundan destek alan altının gram fiyatının dün 165 lira seviyesinin üzerini test ettiğini anımsatan Memiş, "Altının gram fiyatında 165 lira seviyesi güçlü bir direnç seviyesi olduğundan yükselişler yatırımcısına satış fırsatı veriyor olabilir. Özellikle bugünden itibaren dolar/TL'de beklediğimiz kar satışları, altının gram fiyatında düşüşlerin hız kazanmasına neden olabilir. Bu sebeple dolar kurunu yakından takip etmekte fayda var" diye konuştu.

Memiş, altının gram fiyatının 165 liranın üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 167 liraya kadar çıkabileceğini, geri çekilmelerde ise 163 liraya kadar gerileyebileceğini dile getirdi.

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