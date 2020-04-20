Ekonomi Altın yeni haftaya düşüşle başladı Gram altın 371 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın yeni haftaya düşüşle başladı: ​​İşte altın fiyatlarında son durum! Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın yeni haftaya düşüşle başladı: Gram altın 371 lira seviyelerinde

Geçtiğimiz haftayı rekor seviyelerde tamamlayan altın, yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 370,7 lira, çeyrek altın 609 lira ve Cumhuriyet altını 2 bin 486 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 370,7 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 375,3 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 370,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 609 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 486 liradan satılıyor.

  • Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.675 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Altın tarihi seviyelerde: Satanlar ev ve araba alıyor!

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisine yönelik olumlu haber akışının risk algısını görece azalttığını ve altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade etti.

Bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haberlerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 dolar, gram altında ise 365 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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