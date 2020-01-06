Altında rekor fiyatlar: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altında rekor: Çeyrek 495 TL'yi aştı! ABD ve İran arasında artan gerilim küresel piyasaları da derinden etkiliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından ABD ile İran arasında karşılıklı dile getirilen tehditvari açıklamalar sonrası döviz ve petroldeki yukarı yönlü hareket altına da sıçradı. İç piyasada gram altın bu sabah yeni haftaya 302 liranın üzerinde başlarken çeyrek ise 495 TL'yi aştı.

Haber Merkezi 06 Ocak 2020, 10:12 Son Güncelleme: 06 Ocak 2020, 10:12 Yeni Şafak