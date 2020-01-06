Altında rekor: Çeyrek 495 TL'yi aştı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Iraklı üst düzey milis komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis Bağdat Havalimanı’na düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.
Saldırının ardından Japon yeni gibi güvenli liman para birimlerine talep artarken, altın fiyatlarında da artış gözlendi.
ALTINDA REKOR FİYATLAR
Ortadoğu'da artan endişeler sonrasında dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketi de etkisiyle birlikte yeni haftaya yükseliş trendiyle başlayan gram altın serbest piyasada 302,4 TL'ye yükselirken, çeyrek altın ise 496,0 TL'den işlem gördü.
Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 297 lira seviyesinde kapattı.