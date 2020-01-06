Ekonomi Altında rekor Çeyrek 495 TLyi aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altında rekor fiyatlar: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altında rekor: Çeyrek 495 TL'yi aştı!

ABD ve İran arasında artan gerilim küresel piyasaları da derinden etkiliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından ABD ile İran arasında karşılıklı dile getirilen tehditvari açıklamalar sonrası döviz ve petroldeki yukarı yönlü hareket altına da sıçradı. İç piyasada gram altın bu sabah yeni haftaya 302 liranın üzerinde başlarken çeyrek ise 495 TL'yi aştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD-İran gerilimi sonrasında altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor.
ABD-İran gerilimi sonrasında altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Iraklı üst düzey milis komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis Bağdat Havalimanı’na düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

Saldırının ardından Japon yeni gibi güvenli liman para birimlerine talep artarken, altın fiyatlarında da artış gözlendi.

Saat 10:07 itibariyle altın fiyatları.

ALTINDA REKOR FİYATLAR

Ortadoğu'da artan endişeler sonrasında dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketi de etkisiyle birlikte yeni haftaya yükseliş trendiyle başlayan gram altın serbest piyasada 302,4 TL'ye yükselirken, çeyrek altın ise 496,0 TL'den işlem gördü.

Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 297 lira seviyesinde kapattı.

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