|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Altında son 13 ayın zirvesi: Yeni rekora doğru ilerliyor

Altının ons fiyatı, ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından 2 bin doların üzerine çıkarak rekor seviyeye doğru ilerliyor. Altın fiyatında 2 bin 50 dolar seviyesini direnç olarak gösteren analistler, bunun aşılmasının altın fiyatını hızla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarabileceğini belirtti.

10:41 . 6/04/2023 Perşembe
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kıymetli metalin onsu 2 bin 32 dolara kadar çıkarak 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından yükselişe geçen altın fiyatı, 2020 yazındaki 2 bin 72 dolarlık rekor seviyesine yaklaştı.


Analistler, zayıf ekonomik verilerin yanı sıra bankacılık krizi ile merkez bankalarının agresif parasal sıkılaştırmasının reel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin de altın fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğunu belirtti.


Rekor seviyeleri test edebilir

Doların altı ülkenin para birimine karşı değeriyle hesaplanan dolar endeksi ise bu hafta yüzde 1,5 civarında düşüş kaydederken, analistler, altının özellikle dolar değer kaybettiği için faizsiz bir yatırım aracı olarak bundan faydalandığını dile getirdi.


Analistler, altın fiyatının cuma günü açıklanacak ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin zayıf gelmesi halinde ve Paskalya Tatili nedeniyle cuma günü kapalı olacak piyasalarda işlem hacminin zayıflayacak olması nedeniyle rekor seviyeleri test edebileceğine işaret etti.


Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarabilir

Altın fiyatında 2 bin 50 dolar seviyesini direnç olarak gösteren analistler, bunun aşılmasının altın fiyatını hızla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarabileceğini belirtti.


ABD'de dün Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına inen JOLTS Açık İş Sayısı verisinin ardından bugün de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kalmıştı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, ABD'de özel sektör istihdamı, martta 145 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetmişti.




#Altın fiyatları
#Ons altın
#Altın rekor
#Gram altın
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.