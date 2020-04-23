Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Altında tüm zamanların yeni rekoru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Altında tüm zamanların yeni rekoru: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altında tüm zamanların yeni rekoru

Altındaki yükseliş trendi devam ediyor. Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 388,8 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın 634 liradan, cumhuriyet altını ise 2.585 liradan satılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir devam ediyor.
Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir devam ediyor.

Yükseliş serisine devam eden altının gram fiyatı dün günü 384 lira ile kapattı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, 388,8 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gram altın saat 13.12 itibarıyla 387 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 634 liradan, cumhuriyet altını ise 2.585 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.724 dolar seviyesinde seyrediyor.

  • Analistler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı olacak.

Turizmde en fazla yeme ve içme için harcama yapıldı
EKONOMİ
Turizmde en fazla yeme ve içme için harcama yapıldı

Süt üretiminde aksama olmayacak
EKONOMİ
Süt üretiminde aksama olmayacak
Abone Ol Google News
100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlandı.
Türkiye tek yürek

Türkiye tek yürek

​Yurdun her yerinde aynı anda.
Giriş-çıkışlar durduruldu

Giriş-çıkışlar durduruldu

​Adalar Kaymakamlığı, yeni karar aldı.
Aynı anda

Aynı anda

Türkiye 100. yılda İstiklal Marşını okudu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Şehirde hasta kalmadı!

Şehirde hasta kalmadı!

Yeni Şafak, Tunceli'nin büyük başarısını inceledi...

Avrupa polisi acımıyor

Avrupa polisi acımıyor

Sokağa çıkma yasağını delenlere tekmeli coplu müdahale.

'Talimat' <br>sorulacak

'Talimat'
sorulacak

​Altun'un evini çeken CHP'li başkan hakkındaki soruşturma büyüyor.

Bir ay sonra...

Bir ay sonra...

Sağlıkçı anne-babanın evlatlarıyla 1 ay sonra ağlatan kavuşma anı.
Ukrayna liderinin hayali THY

Ukrayna liderinin hayali THY

"O seviyede modern bir hava yolu şirketi kurmak istiyorum..."
'Veda günü gibiydi...'

'Veda günü gibiydi...'

Kovid-19 olan Prof. Akkoyunlu'nun ağlatan günlüğü...
İlk gün<br>yasağı delenler

İlk gün
yasağı delenler

​Kimi ambulansa otostop çekti, kimi uyuyakaldı.
Hızla düşüşe geçti

Hızla düşüşe geçti

​30 büyükşehir dışındaki tek ilden sevindiren haber.
Karar verildi

Karar verildi

​UEFA liglerin ağustosa kadar bitmesini istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.