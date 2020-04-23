​Altında tüm zamanların yeni rekoru: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altında tüm zamanların yeni rekoru Altındaki yükseliş trendi devam ediyor. Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 388,8 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın 634 liradan, cumhuriyet altını ise 2.585 liradan satılıyor.

Haber Merkezi 23 Nisan 2020, 13:11 Son Güncelleme: 23 Nisan 2020, 13:17 Yeni Şafak