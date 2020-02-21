Altın tarihi zirvede: Çeyrek altın ne kadar oldu? Altında yeni rekor: Çeyrek 517 liraya çıktı! Dün sabaha 316 lira seviyelerinde başlayan altının gram fiyatı, bu sabah da yükselmeye devam etti. 24 ayar altının gram fiyatı 320 lira sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselirken, uzmanlar ise son 10 yılda altının yüzde 420 değer kazandığına dikkat çekerek, yıl sonu için gram altında 340 lira tahmininde bulunuyor.

Haber Merkezi 21 Şubat 2020, 09:52 Son Güncelleme: 21 Şubat 2020, 09:55 Yeni Şafak