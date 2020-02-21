Ekonomi Altında yeni rekor Çeyrek 517 liraya çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın tarihi zirvede: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altında yeni rekor: Çeyrek 517 liraya çıktı!

Dün sabaha 316 lira seviyelerinde başlayan altının gram fiyatı, bu sabah da yükselmeye devam etti. 24 ayar altının gram fiyatı 320 lira sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselirken, uzmanlar ise son 10 yılda altının yüzde 420 değer kazandığına dikkat çekerek, yıl sonu için gram altında 340 lira tahmininde bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzmanlar yıl sonunda gram altın için 340 lira tahmininde bulunuyor.
Uzmanlar yıl sonunda gram altın için 340 lira tahmininde bulunuyor.

Altındaki yükseliş tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bin 628 liraya fırlayan ons altın, iç piyasada gram altının fiyatlarını tavana çekti.

Dolar kurunun etkisiyle de iç piyasada gram altın 319 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Altındaki bir önceki tarihi rekor geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 316 lira ile yaşanmıştı.
  • Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 130 liradan, 22 Ayar Bilezik (Gr.) 292 liradan, Yarım Ziynet bin 35 liradan ve Çeyrek Ziynet 517 liradan satılıyor.

21 Şubat altın fiyatları.

340 LİRAYI GÖREBİLİR

ABD-İran gerilimi ve ardından yaşanan koronavirüsün küresel piyasalarda oluşturduğu riskler altın fiyatlarını rekor seviyeye ulaştırdı.

Son 10 yılda altının yüzde 420 değer kazandığına dikkat çeken uzmanlar, yıl sonunda gram altın için 340 lira tahmininde bulunurken, altına yatırım yapacaklara ise döviz gibi al-sat yapılacak bir emtia olmadığı için uzun vadeli yatırım çağrısında bulunuyor.

Altın yıl sonu 340 lirayı görebilir!
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Altın yıl sonu 340 lirayı görebilir!
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