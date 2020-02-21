Altında yeni rekor: Çeyrek 517 liraya çıktı!

Altındaki yükseliş tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bin 628 liraya fırlayan ons altın, iç piyasada gram altının fiyatlarını tavana çekti.
Dolar kurunun etkisiyle de iç piyasada gram altın 319 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Altındaki bir önceki tarihi rekor geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 316 lira ile yaşanmıştı.
- Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 130 liradan, 22 Ayar Bilezik (Gr.) 292 liradan, Yarım Ziynet bin 35 liradan ve Çeyrek Ziynet 517 liradan satılıyor.
340 LİRAYI GÖREBİLİR
ABD-İran gerilimi ve ardından yaşanan koronavirüsün küresel piyasalarda oluşturduğu riskler altın fiyatlarını rekor seviyeye ulaştırdı.
Son 10 yılda altının yüzde 420 değer kazandığına dikkat çeken uzmanlar, yıl sonunda gram altın için 340 lira tahmininde bulunurken, altına yatırım yapacaklara ise döviz gibi al-sat yapılacak bir emtia olmadığı için uzun vadeli yatırım çağrısında bulunuyor.