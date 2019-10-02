Ekonomi Altında yükseliş devam ediyor Kapalıçarşıda gram altın günü 274,00 liradan tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altında yükseliş devam ediyor: Kapalıçarşı'da gram altın günü 274,00 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 274,00 liradan tamamladı. Kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını ise 1.825,00 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
2 Ekim altın fiyatları.
2 Ekim altın fiyatları.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 274,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1.825,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 274,00 liradan işlem gördü.

  • İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
  • SALI ÇARŞAMBA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,60 270,80 273,80 274,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.784,00 1.805,00 1.804,00 1.825,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,00 251,00 250,00 254,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.743,00 1.763,00 1.763,00 1.783,00
  • Yarım Ziynet 871,00 881,00 882,00 892,00
  • Çeyrek Ziynet 436,00 441,00 441,00 446,00

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