|
Ekonomi

Altında yükseliş sürüyor: Çeyrek ve gram altında son durum

Altın fiyatlarında yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yatırımcılar altında fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket sonrası çeyrek altının fiyatının ne kadar olduğunu, gram altının kaç liradan el değiştirdiğini merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum..

11:02 - 13/03/2024 Çarşamba
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 227 lira seviyesinden işlem görüyor.


Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 1 düşüşle 2 bin 225 liradan tamamladı.


Altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 2 bin 227 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 730 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 170 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 160 dolardan alıcı buluyor


Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.


ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 yükselişle piyasa tahminlerini aştı.

Dün ülkede açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalarda, faiz indirimlerine "bu yılın bir noktasında" başlamanın muhtemel olduğuna ilişkin sözle yönlendirmeleri yatırımcılar yakından takip etti.




#altın
#Cumhuriyet Altını
#çeyrek altın
#Gram altın
#Piyasalar
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
700 bin işçi için perde aralandı! Tarih belli oldu: En az 10.272 TL ödenecek