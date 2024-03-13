Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 227 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 1 düşüşle 2 bin 225 liradan tamamladı.
Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 160 dolardan alıcı buluyor
Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 yükselişle piyasa tahminlerini aştı.
Dün ülkede açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalarda, faiz indirimlerine "bu yılın bir noktasında" başlamanın muhtemel olduğuna ilişkin sözle yönlendirmeleri yatırımcılar yakından takip etti.