Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 yükselişle 9.091,85 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile iletişim, en çok gerileyen ise 0,15 ile finansal kiralama faktoring oldu.